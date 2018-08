Roma e Napoli | è qui lo spettacolo | indicazioni chiare dopo la prima giornata | Di

Sassuolo - De Zerbi : 'L'Inter resta l'anti-Juve : ha qualcosa in più di Roma e Napoli' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Dopo aver battuto l' Inter con il suo Sassuolo , il tecnico Roberto De Zerbi è tornato a parlare in un'intervista rilasciata sulle pagine de ' La Gazzetta dello Sport '. ' È calcio d'agosto, qualche risultato è poco attendibile - dice l'allenatore bresciano, 39 anni -. Nonostante la sconfitta contro la mia squadra, resto convinto che l'Inter sia la vera anti ...

Donadoni : 'Dietro alla Juve vedo Inter - Milan - Napoli e Roma sullo stesso piano' : In un'Intervista rilasciata sulle pagine dell'edizione odierna de ' La Gazzetta dello Sport ', Roberto Donadoni torna a parlare della sua esperienza a Napoli . Ma non solo: ' Visto da fuori questo campionato è molto Interessante e mi piacerebbe esserne protagonista - racconta l'ex ...

Roma e Napoli tengono il passo della Juventus targata Ronaldo : Novanta minuti sono pochi per analisi profonde, ma comunque sufficienti per ricavare alcune certezze. E non tutte sono piacevoli. L'Italia non è ancora tecnologicamente all'altezza per un prodotto ...

Torino-Roma 0-0 LIVE - la squadra di Di Francesco prova a rispondere a Juve e Napoli : Torino-Roma – Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto i successi di Juventus e Napoli rispettivamente contro Chievo e Lazio continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Torino e Roma pronte a scendere in campo in un match che promette spettacolo. Ecco le scelte dei due allenatori, il tecnico Di Francesco si affida ad El Shaarawy. Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, ...

E’ ancora il Napoli l’anti-Juve - la squadra di Ancelotti entusiasmante : la coppia Inter-Milan indietro e la Roma ha una grande occasione : I primi due match hanno dato già importanti indicazioni per il campionato di Serie A: la Juventus non è imbattibile ed il Napoli regala spettacolo. Grosse difficoltà per il club bianconero all’esordio contro il Chievo, solo un pò di fortuna ha permesso alla squadra bianconera di conquistare i tre punti, addirittura la Juventus ha rischiato la sconfitta. Niente è scontato nel campionato di Serie A, nonostante l’arrivo di ...

Lazio-Napoli 1-2 il palo nega il pari ai Romani : Lazio-Napoli 1-2 il palo nega il pari ai romani – La Lazio ha esordito con un gol di Immobile che ha messo una paura nera al Napoli di Ancelotti, l’unico per la verità a non scomporsi. Poi i romani – si fa per dire, l’unico romano è Cataldi, entrato nel secondo tempo per sostituire Parolo – hanno forse creduto che la partita fosse finita col gran gol di Ciro. Il guaio è che i napoletani – sempre si fa per dire, l’unico napoletano, anzi ...

Pagellone calciomercato Serie A 2018-2019 : i voti a tutte le squadre. Juventus stellare - Inter in scia - Roma rinnovata - Napoli fermo : Si è concluso il calciomercato estivo 2018 e non sono mancati i grandi colpi che hanno arricchito la nostra Serie A. Di seguito il quadro completo di acquisti e cessioni delle venti squadre e il Pagellone per le operazioni effettuate. ATALANTA: Mercato giudicato insufficiente da coach Gasperini che si è lamentato dei pochi rinforzi avuti dalla società, impoveritasi invece di uomini importanti come i difensori Caldara e Spinazzola ma anche ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Napoli-Roma - volano gli stracci : AdL attacca - Pallotta replica duro : Il presidente azzurro: "Roma e Liverpool stessa proprietà?". Il numero uno giallorosso: "Ma cosa si sta fumando?"

Roma - Pallotta risponde con un tweet a De Laurentiis : 'Cosa ti fumi a Napoli?' : 'Cosa pensate stia fumando Aurelio De Laurentiis laggiù a Napoli? Se incontra di nuovo quell'uccellino, scoprirà che possediamo anche Barcellona e Bayern'. Il presidente della Roma, James Pallotta, ...

Roma : concluso tavolo tecnico per la sicurezza di Lazio-Napoli : Roma – Si e’ concluso il tavolo tecnico in Questura, presieduto dal Capo di Gabinetto Alfredo Matteucci, per definire le misure di sicurezza in occasione dell’incontro di calcio Lazio – Napoli che si terra’ domani alle 20.30 presso lo Stadio Olimpico. Attesi 35mila spettatori mentre per il settore ospiti risultano venduti 1.100 tagliandi. L’apertura dei cancelli e’ prevista per le ore 18.30. I ...

Napoli-Roma ad alta tensione - Baldissoni replica a De Laurentiis : In merito alle dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis nelle quali ha parlato di un "uccellino" che gli avrebbe detto che il proprietario del Liverpool sarebbe lo...

Napoli - De Laurentiis shock - sospetti sulla Roma : “non può disputare la Champions - il vero proprietario è quello del Liverpool” : Il presidente del Napoli De Laurentiis è come al solito scatenato, il numero azzurro parla della squadra di Carlo Ancelotti ma nel mirino sono finite alcune dichiarazioni shock sulla Roma in un’intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “io sono un sostenitore di Ancelotti, non gli metto ansia, so che avrà bisogno di tempo ma che i tifosi smaniano, vogliono vincere: vogliamo vincere anche noi ma servirà ...

Napoli - De Laurentiis : "De Magistris stia attento. Roma e Liverpool stesso proprietario?" : C hiede tempo, pretende rispetto e fa chiarezza. Aurelio De Laurentiis è carico per la stagione che domani inizierà all'Olimpico contro la Lazio. Aurelio De Laurentiis, 69 anni, LaPresse De Laurentiis,...