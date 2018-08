Roberto Fico | presidente della Camera | sui migranti della nave Diciotti | ' La giusta

Diciotti - Matteo Salvini contro Roberto Fico : 'Pensi a fare il presidente della Camera' : Dopo le parole del presidente della Camera Roberto Fico che aveva invitato tutti a far scendere i 177 migranti dalla Diciotti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica: 'Tu fai il presidente ...

Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i migranti dalla Diciotti : Il presidente della Camera ha chiesto al governo di far sbarcare le 177 persone che da due giorni sono al centro di un caso nazionale The post Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i migranti dalla Diciotti appeared first on Il Post.

Roberto Fico - tweet sulla Diciotti : la Ascani lo umilia come mai : tweet e contro-tweet. Il primo di Roberto Fico e il secondo di Anna Ascani , che in questi giorni sembra essersi trasformata nella portavoce del pd, visto che parla spesso ed è praticamente la sola a ...

Crollo ponte - Roberto Fico : 'Dovere istituzioni è lavorare insieme' : "La tragedia dei giorni scorsi ha colpito in modo profondo un'intera comunità e il Paese. È fondamentale lavorare insieme per individuare gli strumenti e gli interventi migliori per dare ai cittadini ...

M5s - la follia della deputata Carmen Di Lauro : chiede a Roberto Fico una stanza per lo yoga alla Camera : ... d' Europa, e del Pianeta, in modo più consapevole, e ad applicare questa consapevolezza alle dinamiche concrete della politica'. Deliri solitari? Macché: ai seminari della Nesci, finora ne ha ...

Il governo M5S-Lega alla Festa nazionale dell’Unità : Roberto Fico e Giancarlo Giorgetti accettano l’invito del Pd : Il presidente della Camera Roberto Fico, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti parteciperanno alla Festa nazionale dell'Unità di Ravenna e si confronteranno con alcuni esponenti di spicco del Partito Democratico.Continua a leggere

Vittorio Sgarbi manda a quel paese il Presidente della Camera - Roberto Fico : il video : 'Se volete combattere il gioco d’azzardo, non ha senso impedire la pubblicita' e contemporaneamente eliminare l’ingresso gratuito nei musei, poiché bisogna diffondere la conoscenza e la cultura per sconfiggere la ludopatia'. Questo il succo del discorso dell'intervento tenuto presso la Camera dei Deputati da parte del parlamentare Onorevole Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte prende la parola e in un appassionata arringa attacca il Movimento ...

Strage di Bologna - Roberto Fico in corteo con Paolo Bolognesi : Scambio di battute tra presidente della Camera e quello dell'associazione dei familiari delle vittime

Sui sedili dell'85 col cu** degli altri? Ecco come gira oggi Roberto Fico. Ah... : Istantanee passate alla storia. Almeno sui social, quelli che diffondono i bei gesti dei 'cittadini' un giorno chiamati a regolare la vita degli altri cittadini, quelli pieni di speranze di ...

Roberto Fico in autobus : tanti flash - ma poi? Ecco come si muove oggi il presidente della Camera : Istantanee passate alla storia. Almeno sui social, quelli che diffondono i bei gesti dei ‘cittadini’ un giorno chiamati a regolare la vita degli altri cittadini, quelli pieni di speranze di cambiamento, le stesse ‘pompate’ a dovere in campagna elettorale. Stop privilegi, la casta deve morire. E allora l’appena eletto presidente della Camera Roberto Fico a Montecitorio ci andò in autobus. Un mezzo dell’Atac, ...

Roberto Fico - il grillino diventa casta : in soli quattro mesi dal bus al macchinone : Il primo giorno da presidente aveva preso il bus . L'85, dalla Stazione Termini fino a Via del Tritone. Roberto Fico era stato anche fortunato, aveva trovato posto a sedere. E, casualmente, un ...

Scuola - diplomati magistrali : Roberto Fico ‘Incontriamo ministro Bussetti’ : Il presidente della Camera dei Deputati, onorevole Roberto Fico, ha incontrato i diplomati magistrali, impegnati nella loro manifestazione contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In modo particolare, si respingono, come noto, le soluzioni indicate nell’emendamento all’articolo 4 del testo del Decreto Dignità, da oggi al voto nell’Aula della Camera: la norma prevede la permanenza ...

Crocifisso - migranti e cittadinanza. Perché Roberto Fico - e il M5S - non è Satana : Che i muri, nel mondo ce ne sono centinaia, siano ferite da curare Bergoglio lo ha indicato con gesti e azioni, come quando celebrando la messa a ottanta metri dal confine tra Messico e Stati Uniti ...

Giffoni festival - Roberto Fico e Sergio Costa parlano di ambiente : ... dove arrivano ragazzi da tutto il mondo che possono parlare di cultura, di film e di stare insieme, diventare amici, in un'esperienza di partecipazione unica è molto importante, significa costruire ...