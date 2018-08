Risintonizziamoci Alla Festa Pd a Ravenna ci saranno anche Bersani e

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Oltre ai vertici del partito, agli ex premier Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, e agli esponenti di tutte le diverse correnti dem, ci sarà il fondatore del Pd, Walter Veltroni, mail grande ex Pier Luigi. Cila presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico. Ci sarà il sottosegretarioPresidenza Giancarlo Giorgetti e la capogruppoCamera di Forza Italia Mariastella Gelmini. È stata presentata oggi laNazionale dell'Unità, prevista adal 24 agosto al 10 settembre, "un momento per ri-sintonizzare il Pd con il paese", maun'occasione "di apertura a quella parte di Italia che ci ha voltato le spalle il 4 marzo"."Abbiamo invitato i nostri alleati, le altre forze di opposizione Leu e Fi ed esponenti che fanno riferimento al Governo Lega e 5 Stelle - ha detto il ...