Rifiuti in mare | il ministro Costa in vacanza fa multare i turisti

Rifiuti in mare - il ministro Costa in vacanza fa multare alcuni turisti diportisti : Salerno, "non mi aspettavo che questo gesto diventasse una notizia", ha commentato il responsabile dell'Ambiente

Bilancio critico per la Goletta Verde 2018 di Legambiente : mala depurazione e Rifiuti in testa ai nemici del mare : Bilancio critico per la Goletta Verde di Legambiente, rientrata in porto ieri da un viaggio iniziato il 22 giugno dalla Liguria e terminato in Friuli Venezia Giulia. Solo il 52% dei 261 punti campionati dai tecnici nelle 15 regioni costiere italiane, infatti, è risultato entro i limiti di legge; il restante 48% è invece “fortemente inquinato” (39%) e “inquinato” (9%) e la causa di questi risultati è sicuramente da attribuire alla ...

Ambiente : ogni minuto 1 camion di Rifiuti finisce in mare : Il problema del marine litter, cioè dei rifiuti marini, è globale e quanto mai grave. Per ogni minuto che passa, l’equivalente di un camion di rifiuti finisce nei mari e negli oceani del mondo. Quello che resta visibile agli occhi, sulle spiagge e sulla superficie del mare, è pari solo al 15% della mole di rifiuti che giacciono sul fondo del mare. Senza contare i danni economici che il fenomeno del marine litter provoca al comparto ...

Ambiente - al via sul Po progetto pilota contro i Rifiuti in mare : Ferrara, 18 lug., askanews, - Comincia dal Po un''operazione prevenzione' contro i rifiuti in mare: il principale corso d'acqua italiano contribuisce infatti a far dell'Adriatico il mare italiano con ...

Tartarughe minacciate dai Rifiuti gettati in mare dall'uomo - situazione drammatica anche alle Egadi : Ami e lenze nello stomaco, impatti con imbarcazioni, ma soprattutto tanta, troppa plastica trovata in tutte le Tartarughe marine curate e salvate dal Centro di primo soccorso dell'Area marina protetta ...

Mare illegale - Rifiuti e cemento abusivo : oltre 700 le persone denunciate : Un Mare assediato, dai pescatori di frodo che fanno razzie, da tonnellate di rifiuti, dagli scarichi inquinanti delle tante località che ancora non hanno una depurazione efficiente e dal cemento ...

Mare - il Wwf : “I Rifiuti raccolti durante la pulizia delle spiagge in mostra a Pescara” : Questa mattina i volontari del WWF hanno allestito nel centro di Pescara la mostra “Il Mare del futuro?”, una esposizione del tutto particolare frutto della raccolta simbolica di materiale spiaggiato lungo il litorale abruzzese. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione Abruzzo Settore Ambiente e del Comune di Pescara, è all’interno delle azioni del progetto #GenerAzioneMare che il WWF Italia ha lanciato lo scorso anno per la difesa delle ...