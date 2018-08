Ricatti e sesso | arrestati 4 minorenni Vittime due ragazze | denuncia dopo confidenza a

abruzzo24ore.tv

: VASTO (CHIETI) Ricatti e sesso, arrestati 4 minorenni - GALILEORADIO : VASTO (CHIETI) Ricatti e sesso, arrestati 4 minorenni - Lopinionista : Ricatti e sesso, arrestati 4 minorenni: le vittime sono due ragazze #abruzzo #notizie - NotizieAbruzzo : Ricatti e sesso, arrestati 4 minorenni: le vittime sono due ragazze #abruzzonews -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Chieti - Violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile e altre fattispecie di reato; con queste accuse i Carabinieri di Vasto, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per ide L'Aquila hanno eseguito altri quattro arresti nei confronti diti da due loro coetanee. Leessersi confidate con una loro docente, componente dell'Associazione Save Emily Abruzzo, hanno avuto il coraggio di presentareai Carabinieri. Per mesi sono state costrette a compiere prestazioni sessuali sotto la minaccia di diffusione di immagini video che le ritraevano in atteggiamenti compromettenti. È il secondo caso scoperto nel giro di alcuni mesi dai Carabinieri di Vasto,ladi una sedicenne che lo scorso maggio ha già portato all'arresto di altri sei, dei quali due rimessi in libertà. ...