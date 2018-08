Renzo Piano | «Non esiste la fatalità La mia Genova bastonata deve reagire subito con un

Crollo Ponte Morandi - Renzo Piano : “Genova deve reagire con nuove opere” : “Mi auguro” che “ci sia una risposta adeguata a fronteggiare il futuro senza indugiare a criticare o rimpiangere il passato. Ma certamente voglio dire con chiarezza che a volte mi sembra che nel nostro paese si è spenta la fiaccola della scienza” e “dobbiamo ristabilire il valore della precisione scientifica, la pretesa della scienza di andare a fondo delle cose senza seguire il terreno dell’opinione”. ...

Renzo Piano : "Nuove idee e cantieri per Genova ferita. Il suo destino è disegnato sull'acqua" : Renzo Piano ha una certezza: Genova ce la farà. In un'intervista al Sole 24 Ore, l'architetto e senatore a vita parla del "colpo micidiale" subito dalla sua città con il crollo del Ponte Morandi, l'ennesima ferita per la comunità."Genova è detta la Superba, ma l'appellativo non si riferisce all'idea di una vanagloriosa superiorità: è superba perché 'superiore', perché sale verso l'alto ed ...

Renzo Piano alla Repubblica : ""I ponti non crollano per fatalità. Nessuno dunque venga a dirci questo" : Non è certo colpa della casualità né della topografia della fragile Genova. Io non so cos'è accaduto, posso dire però che non credo al fatalismo che considera incontrollabile l'anarchia della natura, dei fulmini e della pioggia. I ponti non crollano per fatalità. Nessuno dunque venga a dirci che è stata la fatalità". Lo afferma l'architetto genovese Renzo Piano, senatore a vita, in ...

Giorgio Napolitano lo ha fatto senatore a vita - Renzo Piano lo ringrazia così : 8 votazioni in 5 anni : Certo è uno dei nomi illustri del nostro paese. Come tale, Giorgio Napolitano lo ha nominato nell'ormai lontano 2013 senatore a vita . Una carica onorifica, ancor di più per un personaggio come Renzo ...

Gli architetti si sono riuniti. Renzo Piano ha fatto male a non partecipare : A dieci anni dall’ultimo Congresso tenutosi a Palermo, si è appena concluso a Roma (5-7 luglio) l’ottavo Congresso Nazionale architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori dal titolo “Abitare il Paese”, che ha visto la partecipazione di oltre 3000 architetti che si sono riuniti presso l’Auditorium Parco della Musica, progettato dall’architetto e senatore Renzo Piano, grande assente di questi tre giorni di confronto e ...

Carlos Saura - un documentario sull'architetto Renzo Piano : Il grande regista Carlos Saura, ottantesette anni, è al Biografilm Festival di Bologna per presentare in anteprima mondiale il suo documentario 'Renzo Piano. The Architect of Light'. Nel docu del ...