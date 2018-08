Renzi sul set usa il congiuntivo | Questa la rifacciamo che Di Maio potrebbe non

Florence - Presta sul documentario di Renzi : "Mediaset vuole prima serata - ma programma è pensato per la seconda" : Nei giorni scorsi sono iniziate le riprese del docufilm Florence in otto puntate sulle bellezze della città prodotto dall'Arcobaleno Tre di Lucio Presta per la televisione. Conduttore d'eccezione, l'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi. Intervistato dal quotidiano La Stampa, il manager ha spiegato che sarà un programma pop dove "Matteo racconta la sua Firenze, i luoghi in cui è cresciuto e dove poi ha portato i grandi del ...

Renzi - primo ciak a Firenze per il film-documentario sulle bellezze della città / FOTO : Firenze, 19 agosto 2018 - "Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. primociak #F&M #Florence arcobalenotre". Su instagram, con queste poche righe accompagnate da una FOTO, il produttore Lucio Presta ha ...

Matteo Renzi - fine ridicola : in piazza così alle 7 di mattina - ricoperto d'insulti. 'Vergognati - pagliaccio' : La politica è dura, lo spettacolo ancora di più. L'ex premier Matteo Renzi ha iniziato a girare il suo docu-film su Firenze, un progetto faraonico prodotto dall'agente delle star Lucio Presta e pensato ...

Matteo Renzi : «Si riapra il Senato e Toninelli venga a riferire sulla Gronda. Genova attende risposte» : «Il Ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito. Lanciamo un ...

Mediaset : sfuma la trattativa con Renzi non verrà trasmesso il docufilm sulla città di Firenze : Mediaset non manderà in onda il docufilm con Matteo Renzi su Firenze. L’accordo che si era paventato tempo fa per un probabile approdo dell’ex Presidente Del Consiglio su una delle reti del Biscione non si è raggiunto. Mediaset non trasmetterà il docufilm di Renzi Tempo fa vi avevamo messo a conoscenza del fatto che Matteo Renzi potesse tornare ad un suo vecchio amore, la tv. Non ovviamente come concorrente di qualche giochino a quiz, come i ...

Perché il doculfim di Renzi sul Rinascimento è una cosa positiva per Firenze : Dopo annunci, smentite e polemiche, è arrivato il giorno delle riprese: il prossimo 21 agosto Piazza Duomo e Piazza San Giovanni diventeranno il set di un docufilm in 8 puntate dedicato alla Firenze rinascimentale. La casa di produzione di Lucio Presta, Arcobaleno Tre, pare abbia deciso di puntare in alto, non solo metaforicamente, ma mettendo in campo una squadra di droni per realizzare riprese inedite delle bellezze del capoluogo ...

Inchiesta sul cognato di Renzi - la norma che cambia l’appropriazione indebita varata il 21 marzo da Gentiloni : Da una parte c’è la vicenda giudiziaria. Dall’altra, quella legislativa. La prima ha come protagonista il cognato di Matteo Renzi e i suoi due fratelli, indagati dalla Procura di Firenze per riciclaggio e appropriazione indebita: secondo gli inquirenti circa 6,6 milioni di dollari dei 10 con cui Unicef , Fondazione Pulitzer e onlus americane ed australiane credevano di finanziare attività benefiche di Play Therapy Africa, sarebbero ...

Vaccini - Renzi : “Deve esprimersi la scienza - sulla salute non si scherza” : “Sta girando molto sui nostri telefonini la lettera di un medico, la dottoressa Silvia Braccini. Non la conosco ma quello che scrive mi sembra sacrosanto e dunque lo condivido. Quello che colpisce e sconvolge nella posizione dei Cinque Stelle sui Vaccini è l’idea che non sia necessario essere preparati per decidere sui dossier. Non importa essere laureati in medicina per parlare dei Vaccini, basta conoscere il cugino della Taverna. ...

Renzi sulle accuse al parente ex dirigente Unicef : "Tra poco diranno che sono il mandante del mostro di Firenze" : Usa l'ironia Matteo Renzi per commentare l'ultima vicenda che riguarda la sua famiglia: Alessandro Conticini, il fratello maggiore di uno dei cognati, per anni direttore dell'Unicef ad Addis Abeba, avrebbe utilizzato il denaro destinato all'ente per fare investimenti immobiliari e, in misura minore, per acquistare titoli in società della famiglia dell'ex presidente del Consiglio. "Prendiamola sul ridere, dai, che forse è meglio ...

Insulti al Colle - Renzi : "La procura mi ascolti" : Sul caso degli attacchi sul web al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto, dopo un lungo periodo di silenzio l'ex premier Matteo Renzi. In una diretta Facebook, ha annunciato di aver chiesto di essere ascoltato dalla procura di Roma che sta indagando sul caso: "Ho chiesto al procuratore di Roma, Pignatone, di essere ascoltato come testimone, perché su questa cosa delle fake news si gioca una partita importante", ha affermato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 agosto : Renzi d’Arabia : il mistero buffo dei Rolex scomparsi per 1 anno : I Rolex d’Arabia sono spariti da Palazzo Chigi per un anno Nel 2015 la rissa tra gli uomini della scorta di Renzi per contendersi gli omaggi ricevuti a Ryad. Li hanno riconsegnati solo dopo le dimissioni da premier a fine 2016 di Thomas Mackinson e Carlo Tecce In fondo a sinistra di Marco Travaglio Chi riesce a seguire le cronache sulle mosse di quel che resta del centrosinistra, e a rimanere sveglio, non può non domandarsi: ma questi ...