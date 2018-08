' Real su Neymar e Mbappé E c' è un caso | è sparito Fabio Coentrao'

Neymar : 'Sono andato in Francia per una sfida'. Le speranze del Real Madrid sfumano? : La bomba sganciata nella mattinata di ieri dall'emittente spagnola Onde corte , che prevedeva la possibile cessione di Neymar al Real Madrid , è falsa. A confermare la fake news è proprio l'attaccante ...

Real Madrid - Icardi dopo Ronaldo? Neymar : non lascio il Psg : Il brasiliano mette a tacere le ricorrenti voci su un possibile passaggio ai Blancos. Gli spagnoli puntano Hazard e un grande attaccante: in lizza Icardi e Lewandowski

Psg - Neymar chiude al Real : ''Un onore giocare con Buffon''. E i Blancos ripensano a Icardi : RIO - 'Resto al Paris Saint Germain, sarà un onore giocare in squadra con Gigi Buffon '. Neymar si toglie ufficialmente dal mercato e, dai microfoni di Fox Sports Brasile, conferma la volontà di ...

Psg - Neymar non più incedibile : Real sempre più vicino : Il Psg ritiene Neymar non più incedibile: è quanto riporta l’emittente radiofonica spagnola Onda Cero citando una fonte della federcalcio del Qatar. La notizia è stata poi ripresa dal sito del quotidiano As. Le stesse fonti hanno precisato che il club francese ha chiuso la porta ad una possibile cessione di Mbappè e che proseguono i colloqui per un’eventuale trasferimento di Neymar al Real Madrid. In ogni modo, il Psg lascerà ...

Il sogno di incontrare Neymar è Realtà : due squadre italiane in Brasile per la finale mondiale del Neymar Jr’s Five : Il team maschile e quello femminile, vincitori del torneo nazionale, incontreranno la stella del PSG per l’atto finale del torneo che si terrà il 21 luglio a Praia Grande (San Paolo). Semifinali, finali e premiazione in live streaming su Red Bull TV e sui canali ufficiali dell’evento Il grande giorno è arrivato, finalmente il sogno di incontrare Neymar jr diviene realtà. Sabato 21 luglio in Brasile, e più precisamente a Praia Grande (San ...

Neymar - il Real Madrid smentisce : "Niente contatti - parleremmo prima con il Psg" : Neymar, 26 anni, stella del Brasile e del Psg. Afp Il Real Madrid ha smentito le voci arrivate dal Brasile su un presunto contatto con Neymar per sondarne la disponibilità a tornare in Spagna. Con una ...

Neymar-Real Madrid? Arriva il comunicato ufficiale dei blancos : Neymar-Real Madrid trattativa che fa già molto discutere ancor prima di entrare realmente nel vivo, ecco il comunicato delle merengues “Date le informazioni costanti che collegano il giocatore del PSG Neymar Jr. al nostro club, il Real Madrid C. F. vuole chiarire che non ha intenzione di presentare alcuna offerta per il giocatore. Il rapporto tra i due club è straordinario, quindi se, in qualsiasi momento, il Real Madrid decidesse di ...

NEYMAR AL Real MADRID? / Ultime notizie : la secca smentita dei galacticos con un comunicato : NEYMAR al REAL MADRID? Ultime notizie: sarà O'Ney a sostituire Cristiano Ronaldo ai galaticos? Rimane però in piedi anche l'ipotesi che porta a Eden Hazard centrocampista belga del Chelsea.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 23:11:00 GMT)

Calciomercato Real Madrid - altra smentita : 'Nessuna offerta per Neymar' : Il dopo Cristiano Ronaldo è già iniziato, Madrid si è risvegliata senza il suo fuoriclasse ma con la stessa voglia di vincere e divertirsi. Perchè sì, CR7 è diventata una leggenda del calcio ...

Real - assalto a Neymar. Ma c'è anche l'ipotesi Hazard : Partito Cristiano Ronaldo, il Real Madrid inizia l'opera di ricostruzione e il primo nome sulla lista di Florentino Perez resta sempre quello di Neymar. Tant'è, scrive oggi il brasiliano Globoesporte, ...

Neymar - dal Brasile : emissario del Real Madrid contatta il papà del giocatore : Partito Cristiano Ronaldo, il Real Madrid inizia l'opera di ricostruzione e il primo nome sulla lista di Florentino Perez resta sempre quello di Neymar. Tant'è, scrive oggi il brasiliano 'Globesportè, ...

Real Madrid - assalto per il sostituto di Ronaldo : contatti con l’agente di Neymar : Sono ore caldissime in casa Real Madrid, in particolar modo i Blancos hanno dovuto fare i conti con l’addio di Cristiano Ronaldo, il portoghese si è trasferito alla Juventus. Il club spagnolo si è messo subito alla ricerca del sostituto ed almeno nelle intenzioni ha individuato una soluzione: si tratta dell’attaccante Neymar del Psg. Nelle ultime ore contatto tra il Real Madrid ed il papà-procuratore dell’attaccante ...

Real - parte l'assalto a Neymar Contattato il papà-agente : Partito Cristiano Ronaldo, il Real Madrid inizia l'opera di ricostruzione e il primo nome sulla lista di Florentino Perez resta sempre quello di Neymar. Tant'è, scrive oggi il brasiliano Globoesporte, ...

Dalla Spagna : 'Il Real vuole Neymar ma il Psg è pronto a offirgli quasi 50 milioni all'anno' : Sempre che domenica non si laurei campione del mondo con la Francia. Dietro le quinte - Neymar diventa un'opera d'arte Ultime notizie calciomercato Corsport TV