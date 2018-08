Raggi | Continuano i lavori su filobus Laurentina

romadailynews

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Roma – “Torniamo a parlare del ‘Corridoio della mobilita” Eur-Tor Pagnotta, nel IX Municipio per dare un rapido aggiornamento suiin corso. Queste immagini mostrano ilungo vianel tratto compreso tra viale dell’Umanesimo e Piazzale Douhet per l’installazione dei pali di sostegno della trazione elettrica e l’adeguamento dello spartitraffico centrale”. Lo scrive il sindaco di Roma Capitale, Virginia, in un post sul suo profilo facebook che accompagna un video dei cantieri. “Nelle ultime settimane- aggiunge il sindaco- nel tratto finale di via Tor Pagnotta e in corrispondenza della rotatoria con viasono state ultimate le lavorazioni per l’elettrificazione. Lungo questo tragitto circoleranno i 45che quest’amministrazione ha recuperato e rimesso su strada. Un ...