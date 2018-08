Ragazza si tuffa nella piscina della villa per salvare l'amico : muoiono entrambi : Muore tentando di salvare l'amico che non sapeva nuotare. La tragedia è accaduta martedì pomeriggio durante una festa nella piscina di una villa a Castelnuovo Don Bosco , nell'astigiano. Le vittime ...

“Chiamate il bagnino - aiuto”. Si tuffa dal pedalò e muore - sotto gli occhi della Ragazza : Una giornata di relax e divertimento in spiaggia, per fuggire dall’afa e dal caldo cittadino e godersi un po’ di sole in riva al mare. Accanto a sé la fidanzata, con la quale aveva riso e scherzato come sempre. Poi, all’improvviso, un dramma assurdo che ha visto morire un ragazzo di soli 26 anni in maniera terribile, sotto gli occhi proprio del suo amore. Tutto è successo al lido di Jesolo, nel pomeriggio, dove si ...