Raganello | Protezione civile | ' Allerta è stata ignorata'

Piena Raganello. Il sindaco di Civita : "Mai segnalata pericolosità" - ma per la Protezione Civile è "tragedia che non doveva esserci" : Proseguono le polemiche dopo la tragedia nel parco del Pollino, dove la Piena del torrente Raganello ha provocato la morte di 10 persone. Una tragedia evitabile secondo il capo della Protezione Civile Borrelli, con il sindaco di Civita Alessandro Tocci che non è però dello stesso avviso."Mai nessun cittadino e/o associazione hanno segnalato situazioni di pericolo all'interno delle gole del Raganello" ha spiegato Tocci, riferendosi ...