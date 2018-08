Raganello | paradiso naturale divenuto inferno in un attimo

Da paradiso a luogo di tragedia : perché le Gole del Raganello attraggono i "torrentisti" : Le Gole del Raganello, teatro di una tragedia costata la vita ad almeno 11 persone, si trovano in una Riserva naturale protetta istituita nel 1987 in Calabria ed occupa una superficie di 1.600 ettari all'interno del Parco nazionale del Pollino. Si tratta di una zona particolarmente attrattiva per il turismo. Tutti gli anni le Gole sono prese d'assalto da escursionisti, attratti dalle bellezze naturalistiche delle Gole, e da amanti del rafting ...