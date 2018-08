Raffaele Cantone | Anche lo Stato è responsabile per il crollo del ponte a

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 agosto 2018) "Lo, non dimentichiamolo, resta proprietario delle infrastrutturese le dà in gestione. È inammissibile che abdichi alle sue responsabilità, delegando ai privati". È il presidente dell'Anac,, a tirare in ballo le responsabilità delloin relazione aldelMorandi a Genova. In un'intervista a La Stampa,aggiunge: "La fuga dalle responsabilità è un classico italiano".Il presidente dell'Autorità anticorruzione esprime così i suoi dubbi sulle concessioni autostradali:"Ce ne occupiamo da tempo, con rilievi critici. Avevamo contela proroga prevista nel decreto sblocca-Italia così come la riduzione (dal 40 al 20%) della quota di appalti da mettere in gara. Una linea pro concorrenza e trasparenza che fu osteggiata dai sindacati, con mio grande dispiacere, e sconfitta ...