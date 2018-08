Radio24 | fuori Telese | arriva Latella La reazione nei corridoi dell’emittente | “Volevano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 agosto 2018) “Malgrado due aumenti di ascolto in due rilevazioni su due non sono stato riconfermato. C’est la vie, capita. Volevano – è il loro diritto – un conduttore ‘più istituzionale'”, ha twittato Lucarispondendo ad un utente che chiedeva lumi sul suo ritorno a Radio 24. Il giornalista èdall’emittente di Confindustria dopo aver condotto da settembre 2017 a luglio 2018 24 Mattino con Oscar Giannino. E così dopo l’annuncio,to a fine luglio, qualcuno aveva già cominciato a parlare di una “purga anti-grillina” conaccusato di essere troppo “filogovernativo”. Il problema non è dunque legato agli ascolti ma di natura editoriale, come dice chiaramente il volto di In Onda sottolineando la ricerca della radio di un conduttore “più istituzionale”. Una linea sgradita ai vertici che avrebbero chiesto ...