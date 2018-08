Radio Rai | licenziato Sabelli Fioretti | Colpa di Gerardo Greco

Lutto Genova - Rai : no spot tv/Radio/web : 18.15 In occasione del Lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi la Rai, per l'intera giornata di sabato 18 agosto, non trasmetterà le inserzioni pubblicitarie su tutti i canali e su tutti i mezzi (Tv, radio, Digital). Lo annuncia viale Mazzini. I funerali di Stato celebrati dall'arcivescovo di Genova cardinal Bagnasco,che si svolgeranno alle 11.30 alla Fiera di Genova nel padiglione Blu, saranno trasmessi in diretta su Rai1, ...

Diritti tv Serie B - highlight e Radio a Rai : La Lega B ha assegnato alla Rai i Diritti tv esclusivi degli highlight e quelli radiofonici del campionato per il triennio 2018-21, “con un sensibile aumento dei ricavi rispetto ai tre anni precedenti”, come annuncia un comunicato dopo il Consiglio direttivo. Secondo indiscrezioni, si tratta di una cifra complessiva che supera il milione e mezzo di euro. Ora, aggiunge la nota, si procederà con la commercializzazione dei Diritti ...

Diritti serie B - highlight e Radio a Rai : ANSA, - MILANO, 3 AGO - La Lega B ha assegnato alla Rai i Diritti tv esclusivi degli highlight e quelli radiofonici del campionato per il triennio 2018-21, "con un sensibile aumento dei ricavi ...

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - assegnati gli highlights tv e i diritti Radiofonici a Rai : Nel Consiglio direttivo della Lega B di questa mattina a Roma si sono approfonditi i temi riguardanti diritti televisivi, date e orari del campionato, sostituzioni ma soprattutto organici per la prossima stagione. La Lega B non avendo ottenuto risposte dalla Federazione in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato ha annullato l’evento per la presentazione dei calendari ...

La Rai "accessibile" - nuovo allestimento per il Museo della Radio e della Tv : ... Adv " Associaione disabili visivi, Uici " Unione italiana ciechi e ipovedenti, Apic " Associazione Portatori Impianto Cocleare e insieme alla Città della Salute e della Scienza, l'Università di ...

Le 'Tele-visioni' di Giorgio Ponziano. Francesca Fagnani passa a Rai3 - Cesare Lanza racconta i borghi italiani su Rai Radio Live - : La cultura non ha ancora recepito questo concetto e neanche la politica. Abbiamo invece bisogno di una filosofia della tecnologia». Cesare Lanza illustra, ma alla Radio, i Meravigliosi borghi , d'...

Rai Radio1 : a “L’Ultima spiaggia” in arrivo musica - storie e curiosità estive : L’attualità e la cronaca nazionali, gli scenari internazionali, l’economia raccontata in maniera diretta, l’ambiente e la natura, le storie, le curiosità, lo sport e tanta musica. Lunedì 2 luglio, dalle 13:30 alle 15:00 su Rai Radio1 inizia “l’Ultima spiaggia“, il nuovo appuntamento quotidiano condotto da Claudio Vigolo e Mario Pezzolla. Nello spazio di “Un giorno da pecora”, che si prende una pausa estiva ...

Riccione : lunedi' 2 luglio la settimana di Rai Radio2 : ...Roma dopo i fuochi di mezzanotte che seguiranno il gran galà del Festival del Sole la kermesse di ginnastica che vede esibirsi durante la settimana oltre 5.000 atleti provenienti da tutto il mondo ...

MARCO LIORNI E RITA DALLA CHIESA - ITALIA SI/ Da Radio Norba al ritorno in Rai per la conduttrice : MARCO LIORNI e RITA DALLA CHIESA insieme su Rai1 alla conduzione di ITALIA Sì, il nuovo programma del sabato pomeriggio che prende il posto di Sabato ITALIAno di Eleonora Daniele.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:15:00 GMT)

Rai - l'autunno caldo delle fiction : le novità 'L'amica geniale' e 'Il nome della rosa' - TV/Radio - Spettacoli : Serie evento, eroi letterari e coproduzioni internazionali che portano i titoli di Rai fiction in giro per il mondo. Parola d'ordine per il direttore Tinny Andreatta , 'qualità', declinata in tutti i ...

Rai - Orfeo 'Floris e Giletti fuori dai palinsesti. Con Fiorello è sempre una sorpresa' - TV/Radio - Spettacoli : 'Il futuro è già in programma non è solo uno slogan, è il senso della nostra offerta per l'autunno 2018'. Con queste parole il dg Rai, Mario Orfeo , ha aperto la presentazione dei palinsesti per la ...

Rai Radio Live : “Meravigliosi Borghi” - Cesare Lanza racconta le piccole meraviglie d’Italia : Lunedì 25 giugno, su Rai Radio Live alle ore 20,30, prosegue il racconto di nuovi Meravigliosi Borghi visitati da Cesare Lanza. Il grande patrimonio diffuso di arte, storia, tradizioni, paesaggi, cultura ed enogastronomia rivive ogni giorno sul canale grazie a Cesare Lanza. Con alcune “pillole” disseminate nel corso del palinsesto quotidiano, gli ascoltatori avranno la possibilità di scoprire particolari bellezze della nostra Italia. ...

TV - Rai Radio1 : a “Vittoria - le donne le sfide” salute - informazione e pregiudizi : Domenica 24 giugno alle ore 8,30 su Rai Radio1 Maria Teresa Lamberti condurrà una nuova puntata di “Vittoria, le donne le sfide”. Stavolta le ospiti saranno Cecilia Strada e Maria Rosaria Iardino, giornalista ed esperta di diritti civili. Due donne coraggiose: la prima, aiuta i più deboli nelle zone di guerra, e racconta le loro sofferenze; la seconda, sieropositiva, diffonde le corrette informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili e ...

Mangiafuoco approda dalla Radio in tv - su Rai 2. Ecco quando : Programma sperimentale in arrivo su Rai 2: si tratta di Mangiafuoco che dalla radio arriva in tv per raccontare la generazione dei millennials Non solo repliche nell’estate 2018 di Rai 2, diretta da Andrea Fabiano, che propone ai telespettatori un nuovo programma sperimentale dal titolo “Mangiafuoco“. Ecco in anteprima alcune indiscrezioni sul programma attualmente in onda su Rai radio 1. Mangiafuoco su Rai 2: quando va in ...