Radio 24 | Luca Telese fuori da 24 Mattino | Volevano un conduttore più

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce su Italia1 il 9 agosto da Luca Carboni a Ghali e Dear Jack : La tappa di Radionorba Battiti Live a Lecce approda questa sera su Italia1. Oggi, giovedì 9 agosto, l'evento registrato lo scorso luglio verrà trasmesso in prima serata su Italia1 dalle ore 21.20. Alla conduzione dell'evento ci saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che accoglieranno sul palco molti ospiti italiani per la presentazione dei rispettivi singoli estivi in radio. L'ospite internazionale della seconda tappa di Radionorba ...

Radioblog | Luca Telese via da Radio 24. Al suo posto Maria Latella? (Anteprima Blogo) : I palinsesti 2018-2019 di Radio 24 non vedranno la presenza di Luca Telese. Il conduttore di 24 Mattino, in onda dalle 6.30 alle 9 (in parte assieme ad Oscar Giannino), non sarebbe stato confermato dall’emittente della Confindustria che a partire dal prossimo settembre, nella fascia mattutina, dovrebbe preferirgli Maria Latella.La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa, dal momento che Telese era subentrato nemmeno un anno fa ad Alessandro ...

Luca Capizzi in Radio con il nuovo singolo Siamo uguali : L’ultimo singolo estratto dall’album di debutto del cantautore italo/svizzero Luca Capizzi è “Siamo uguali”. Il brano esce nella stessa data

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce da Ghali e Capo Plaza a Luca Carboni e Giusy Ferreri : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce. La seconda tappa della tournée itinerante della radio del Sud Italia si terrà domenica 8 luglio in Piazza Libertini a Lecce ed accoglierà sul palco alcuni degli artisti italiani ed internazionali in promozione nel corso del periodo estivo. Sul palco di Radionorba Battiti Live a Lecce saliranno Mario Biondi, Dolcenera, Boomdabash e Loredana Bertè ma anche Luca Carboni, Takagi ...