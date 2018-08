Quella nave è come il governo | in stallo su tutto e senza timone

ilgiornale

: RT @salvospampinato: scusate, mi distraggo con notizie stupide come quella della nave Diciotti ferma al porto di Catania con il suo carico… - patriziaandreoz : RT @salvospampinato: scusate, mi distraggo con notizie stupide come quella della nave Diciotti ferma al porto di Catania con il suo carico… - salvospampinato : scusate, mi distraggo con notizie stupide come quella della nave Diciotti ferma al porto di Catania con il suo cari… - silvanoge55 : @EdoardoBuffoni PREGHIAMO CHE NESSUNO MUOIA SU QUELLA NAVE......SE NO SO CAZZI AMARI. -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Roma Il casoDiciotti, trasformata in vascello fantasma ostaggio della confusione politica, è la perfetta metafora delgrillo-leghista. Pronto a far propaganda su, ma lacerato da pulsioni diverse enessuno al.Un premier ci sarebbe, in teoria, e toccherebbe a lui dare la linea. Per questo faceva impressione, ieri, notarenella lunga e verbosa intervista concessa al Corriere, in cui parlava diun po' (da Genova alla Tap, dalle privatizzazioni all'Europa alla prossima finanziaria), Giuseppe Conte si sia ben guardato dal dire una parola sul caso Diciotti, e il cortese giornalista dal chiedergliela. Comprensibile, del resto: che avrebbe potuto dire? C'è Toninelli che annuncia l'attracco a Catania e riconosce ai "valorosi uomini della Guardia costiera" di aver "compiuto il proprio dovere salvando vite umane". Ma c'è anche Salvini che, in un batter di ...