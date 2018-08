Quattro ipotesi per capire che intenzioni abbia il M5s al governo

Sperlonga - la tredicenne morta per annegamento : Quattro indagati con l’ipotesi di omicidio colposo : Sara Francesca Basso, la tredicenne morta mercoledì scorso dopo essere stata risucchiata dal bocchettone della piscina del Grand Hotel Virgilio di Sperlonga, in provincia di Latina, è morta per annegamento. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia effettuata stamattina all’Istituto di Medicina legale del Policlinico Tor Vergata a Roma. Non sono invece emersi elementi che possano avvolorare l’ipotesi di un malore. Per avere un quadro più ...