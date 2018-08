Protezione Civile | Allerta gialla ignorata

Terremoto Ischia : Borrelli dedica la cittadinanza onoraria alla Protezione Civile : “E’ un riconoscimento che mi inorgoglisce, ma è un riconoscimento che va a tutti gli uomini e le donne della Protezione Civile e che ci conferma che abbiamo lavorato bene“, così il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, al quale ieri è stata conferita la cittadinanza onoraria nel corso del Consiglio Comunale a Casamicciola per il primo anniversario del Terremoto di Ischia. “alla fragilità del nostro Paese che in questi ...

Gole del Raganello - tra le vittime anche una guida di 32 anni : fu tra i soccorritori di Rigopiano con la Protezione Civile : Ne aveva accompagnati tanti lungo quei canyon scavati dal torrente. E anche lunedì era partito con il suo gruppo di escursionisti che volevano ammirare le Gole del Raganello. Poi la piena, venuta giù verso valle all’improvviso. Ha trascinato tutti, compreso lui, Antonio De Rasis, senza lasciargli scampo. La guida di Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza, è tra le 10 persone morte nel Parco del Pollino. Proprio lui che negli anni ...

Piena del Raganello - Protezione Civile : 10 morti - dispersi tra 5 e 7 : Roma, 21 ago., askanews, - La protezione civile ha confermato il bilancio provvisorio di 10 morti nella Piena del torrente Raganello, determinata da un forte temporale nel Parco Nazionale del Pollino, ...

Crollo ponte Genova - Protezione Civile : in 10 giorni via i detriti dal torrente : “Credo che in una decina di giorni potrà avvenire“: lo ha dichiarato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in merito al tempo necessario per rimuovere tutte le macerie di ponte Morandi dall’alveo del Polcevera. Si teme infatti che in caso di forti piogge il torrente possa esondare. L'articolo Crollo ponte Genova, Protezione Civile: in 10 giorni via i detriti dal torrente sembra essere il primo su Meteo Web.

Conte segue emergenza Pollino in contatto con Protezione civile : Roma, 20 ago., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta seguendo da vicino, in contatto con il Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, la vicenda degli ...

Sisma Molise - domani previsto l'arrivo del capo della Protezione Civile Borrelli : Il 24 agosto, per aiutare i bambini soprattutto ad affrontare questo momento difficile i comuni di Termoli e Guglionesi organizzeranno nella tendopoli una sagra del pesce e spettacoli di magia. ...

Protezione Civile : piogge e temporali in Sicilia : Domani, 20 agosto, in Sicilia sono previsti temporali in tutta l'isola. Lo annuncia la Protezione Civile. In alcune zone di forte intensita'.

Protezione Civile : dopo scossa Molise tenere alta attenzione : Roma, 18 ago., askanews, - In seguito alla scossa di magnitudo 5.1, e alle successive repliche, che hanno interessato la provincia di Campobasso con epicentro nei comuni di Montecilfone, Larino e ...

Protezione Civile - cinque dispersi : Salvini e Di Maio insistono sulla revoca della concessione ad Autostrade: "C'è una volontà politica certa" dice il leader dei 5Stelle. Il ministro dell'Interno ribadisce 'rigore' da parte del governo ...

Crollo Ponte Genova - la Protezione Civile : ancora 5 dispersi : Scende il numero dei dispersi nel Crollo del Ponte Morandi a Genova: sono cinque le persone che mancano all’appello. Al numero, confermato dal Dipartimento della Protezione Civile, si è arrivati in seguito alle verifiche effettuate dalla Prefettura di Genova sulle segnalazioni delle persone scomparse che erano state fornite in un primo momento. L'articolo Crollo Ponte Genova, la Protezione Civile: ancora 5 dispersi sembra essere il primo ...

