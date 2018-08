Pronostico Rosenborg vs Skendija Tetovo | Europa League 23-8-2018

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 22 agosto 2018)-2019, andata play-off, analisi edi, giovedì 23 agosto. Consigli per la tua scommessa vincente., giovedì 23 agosto. Al Lerkendal Stadion di Trondheim si affrontano due formazioni eliminate dalla Championsnei precedenti turni. Analisi edel match. Come arrivano? Ilè inper mano del Celtic, che li escluse dalla Championscon un perentorio 3-1 a Celtic Park. Dopo l’eliminazione i norvegesi hanno eliminato nel precedente turno digli irlandesi del Cork City con un secco 5-0 complessivo. Nella passata stagione, in questo torneo, si sono classificati al terzo posto in un gruppo che comprendeva Zenit, Real Sociedad e Vardar. In campionato sono nuovamente in corsa per il titolo dopo una brutta partenza. ...