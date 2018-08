Primissime ipotesi per Huawei P20 Lite sui tempi dell’aggiornamento Android 9 0 il 22

optimaitalia

: Primissime ipotesi per #HuaweiP20Lite sui tempi dell'aggiornamento Android Pie il 22 agosto - OptiMagazine : Primissime ipotesi per #HuaweiP20Lite sui tempi dell'aggiornamento Android Pie il 22 agosto -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Ci sono ancora moltissimi nodi da sciogliere in questo periodo a proposito degli smartphone che avranno modo di ricevere l'aggiornamento del sistema operativoPie 9.0 e tra questi dovremmo vedere anche il tanto popolareP20. Le maggiori incertezze sul device, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa con le prime considerazioni generali sull'approccio che il produttore cinese avrà nei confronti di questo pacchetto software, riguardano prevalentemente lestiche. Soprattutto per modelli dal comparto hardware meno avanzato.Ebbene, oggi 22 agosto qualche notizia in più sullo stessoP20ce la fornisce una fonte che in questi anni si è rivelata autorevole dal nostro punto di vista, vale a dire TheSoul. Oltre a confermare che lo smartphone rientri tra quelli destinati a toccare con mano l'aggiornamento in questione, in queste ore vengono ...