Presidenziali Brasile | dai vescovi il confronto tv

Brasile : senza Lula ballottaggio Presidenziali imprevedibile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile - Procura impugna la candidatura di Lula a Presidenziali : Solo qualche ora dopo la formalizzazione della candidatura dell'ex presidente Luis Inacio Lula da Silva alle elezioni presidenziali del 7 ottobre, la Procuratrice generale del Brasile, Raquel Dodge, ...

Presidenziali Brasile - candidato promette di chiudere Ambasciata palestinese - : Ha strette relazioni con il Brasile nel campo del commercio, dello sport e della cultura. Inoltre la comunità araba in Brasile è molto forte. Mediamente tra il 20 e 30% dei brasiliani ha discendenti ...

Brasile : generale vice del candidato alle Presidenziali Bolsonaro difende partecipazione dei militari alla vita politica : Brasilia, 10 ago 18:22 - , Agenzia Nova, - I militari devono partecipare di più alla vita politica brasiliana. Lo sostiene il generale della riserva Hamilton Mourao, candidato a vicepresidente con il candidato delle destre Jair Bolsonaro. "Non possiamo rimanere nascosti nelle nostre ...

Brasile - primo dibattito tv per le Presidenziali - senza Lula : ... in caso di fallimento, sarà probabilmente candidato Fernando Haddad.Esasperati dai continui scandali di corruzione, molti brasiliani sono stanchi della politica, tanto che secondo due recenti ...

Brasile : Pt candida Lula a Presidenziali : ANSA, - BRASILIA, 4 AGO - Il Partito dei lavoratori , Pt, brasiliano si riunisce oggi a San Paolo per ufficializzare la candidatura di Luiz Inácio Lula da Silva, in carcere dal 7 aprile con una ...

Brasile : Pt presenta candidatura di Lula a Presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lula si candida alle elezioni Presidenziali in Brasile nonostante la condanna : ... affinché l'economia torni ad essere forte ed il Brasile un Paese rispettato nel mondo'. L'ex presidente Lula è stato condannato in primo grado a 12 anni e un mese di carcere per corruzione e ...

Brasile : ex militare Bolsonaro candidato a Presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile : Lula insiste - 'sarò candidato' a Presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile - Lula conferma la sua candidatura alle Presidenziali : Brasile, Lula conferma la sua candidatura alle presidenziali Brasile, Lula conferma la sua candidatura alle presidenziali Continua a leggere L'articolo Brasile, Lula conferma la sua candidatura alle presidenziali proviene da NewsGo.