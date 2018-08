Precipita dalla Serriera dell' Autaret | morto alpinista 76enne Caduto in un dirupo a 2500

Tragedia sul Cervino - muore a 28 anni Precipitando dalla Cheminée. L'amico chiama i soccorsi : Aveva deciso di abbandonare il calcio perché aveva scoperto un'altra grande passione: l'alpinismo. Di arrampicata in arrampicata, era stato travolto dall'amore per la montagna, per le grandi vette: ...

Bergamo - parapendio non si apre : muore 34enne/ Ultime notizie - Precipitato dalla vetta del Coca per 400 metri : Bergamo, parapendio non si apre: muore il 34enne Andrea Arici. Solo due settimane fa si era lanciato dalla stessa montagna. La tragedia sotto gli occhi dell'amico.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 20:33:00 GMT)

Padre Aldo - Precipitato dalla rupe di Tropea - la famiglia non crede al suicidio : “Perché non è stata fatta autopsia?” : Padre Aldo Lamanna, 42 anni, è morto due anni fa precipitando da una rupe alta 30 metri alle spalle del convento dei frati Minori a Tropea (Vibo Valentia), ufficialmente suicida. I dubbi del fratello Antonio: "Perché non lo hanno sepolto senza autopsia?". Sulla testa, secondo i familiari, il priore aveva una strana ferita che non presente nelle foto ufficiali del corpo.Continua a leggere

Caso Fortuna - oggi l'appello per Titò. La mamma della bimba Precipitata : 'Via dalla Campania' : È prevista per le prime ore del pomeriggio la sentenza della processo di appello per Raimondo Cappuccio, detto 'Titò' e per la sua ex convivente Marianna Fabozzi ritenuti il primo l'assassino di ...

Precipita dalla slackline - Matteo Pancaldi muore dopo un volo di 200 metri : Si chiamava Matteo Pancaldi, 30 anni, di Spilamberto e redidente a Bologna. Il ragazzo stava esercitando la slackline nella Valdadige. Tragico incidente per un ragazzo modenese, Matteo Pancaldi di 30 anni originario di Spilamberto, impegnato nello slackline, uno sport estremo che prevede proprio il passaggio da una montagna all'altra su corde sospese nel vuoto. L'allarme al 118 è scattato poco prima delle 19 di ieri per un incidente ...

Precipita dalla finestra di casa : bimba di 2 anni illesa : Una bimba di due anni è Precipitata dalla finestra di casa, da un’altezza di circa tre metri, mentre giocava. La piccola è rimasta sostanzialmente illesa. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata a Camino al Tagliamento (Udine). Subito soccorsa la bambina è stata trasportata in elicottero in ospedale a Udine a scopo precauzionale. E’ stata tenuta in osservazione ma non ha riportato traumi. Secondo quanto ricostruito ...