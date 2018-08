Porto Sant' Elpidio Vasta operazione di Carabinieri e Polizia Municipale contro rom e

Crollo ponte Morandi a Genova : chiusure al trasPorto pesante : “In accordo con i terminalisti da domani faremo una chiusura al trasporto pesante dalle 7.30 alle 9.30 del mattino e dalle 17 alle 19 di sera, solo nelle ore punta. Stiamo cercando di ottimizzare tempi“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante una conferenza stampa in Regione nella quale sono stati illustrati i provvedimenti legati alla viabilità e al traffico in risposta all’emergenza del Crollo di ponte ...

Maria Santissima di Portosalvo a Marina di Ragusa : ecco il programma : Maria Santissima di Portosalvo, a Marina di Ragusa la festa si appresta a vivere le fasi clou. Oggi e lunedi’ le iniziative. ecco il programma.

Il pentimento dell'isola di Santorini : stop allo sfruttamento degli asini per il trasPorto di turisti : Cambio di passo nell'isola greca di Santorini. Le autorità locali hanno deciso di dare protezione agli asini che trasportano i turisti dal porto al capoluogo dell'isola, Fira (o Thera), che si trova alcune centinaia di metri più in alto, in cima a una ripida salita. La decisione è giunta dopo le proteste di alcuni attivisti animalisti e per evitare pubblicità negativa in questo paradiso delle Cicladi apprezzato dai ...

Musica - teatro - danza - sport - spettacoli e lancio di palloncini - ecco la notte dei desideri di Porto Sant'Elpidio : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra Musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un desiderio nella ...

Pop Corn Festival del Corto 2018 - a Porto Santo Stefano dal 27 al 29 luglio : Storie di attualità, amori proibiti e il fascino dei sogni irrealizzabili: sono questi alcuni dei temi al centro della seconda edizione del Pop Corn – Festival del Corto in programma dal 27 al 29 luglio che si terrà al Piazzale dei Rioni di fronte al mare dell’Argentario in località Porto Santo Stefano (Grosseto). L’iniziativa, prodotta dalla Proloco Porto Santo Stefano e dall'associazione Argentario Art day, ...

Una serata col naso all'insù. A Porto Sant'Elpidio torna la Notte delle Stelle : Un'occasione per imparare segreti e curiosità di astri e costellazioni ma anche divertirsi insieme con spettacoli, musica e sorprese. Uno dei fiori all'occhiello dell'estate elpidiense, sostenuto fin ...

Porto Sant'Elpidio. "I teatri del mondo" arriva alla 29esima edizione - domani il via con anteprima a Villa Baruchello e spettacolo a Villa ... : Nei 9 giorni di programma saranno proposti almeno 4 spettacoli al giorno, 3 laboratori di espressività teatrale, letture animate e musica dal vivo. Il sindaco Nazareno Franchellucci ha confermato che ...

Maltempo - Tigullio in ginocchio per violenti temporali tra Camogli - Lavagna - Paraggi - Chiavari - Rapallo - Portofino e Santa Margherita [FOTO e VIDEO] : 1/9 Camogli ...

Elena Santarelli zittisce gli haters : "Non vivi a casa mia e non conosci il rapPorto con mio figlio" : Elena Santarelli non si è mai tirata indietro nel parlare di suo figlio, della sua malattia e delle terapie alle quali si sta sottoponendo il piccolo guerriero. Elena Santarelli non ha mai avuto paura ...