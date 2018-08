Porti | acque minerali e bancarelle | la guerra delle mille concessioni

Maltempo : soccorsi 6 diPortisti in difficoltà nelle acque di Gallipoli : Sei persone sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera di Gallipoli (LE) in due diversi interventi di soccorso scattati nel pomeriggio dopo un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche che ha colto di sorpresa numerose imbarcazioni da diporto. Una prima richiesta di soccorso è stata lanciata da una barca a vela con quattro persone a bordo che, nelle acque di “Punta Pizzo, a sud di Gallipoli, non riusciva a proseguire ...

Barcone con 450 migranti verso Italia : Salvini - “Porti chiusi”/ Ultime notizie - Ministro “era in acque Malta” : migranti, Barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Malta chiude i Porti alla Lifeline : "Possono entrare nelle nostre acque solo per ripararsi" : La nave Lifeline ha ricevuto il permesso di entrare in acque malese per cercare riparo dalle cattive condizione meteo. A renderlo noto è la stessa ong tedesca tramite Twitter. La nave, con a bordo 244 migranti...

Lifeline in acque maltesi - Salvini "Nave fuorilegge"/ 239 migranti : "La Valletta apra Porti - poi il sequestro" : Lifeline in acque maltesi, Salvini "Nave fuorilegge": il ministro dell'Interno si scaglia contro nave Ong e chiede a La Valletta di aprire i propri porti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:08:00 GMT)

