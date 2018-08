Ponte pericolante | “Demolire al più presto”

meteoweb.eu

: '#PonteMorandi pericolante, abbattere o mettere in sicurezza al più presto' - Agenzia_Ansa : '#PonteMorandi pericolante, abbattere o mettere in sicurezza al più presto' - marcotravaglio : UNITED LECCONS OF BENETTON Impreparati come siamo in fatto di modernità, di progresso, ma soprattutto di Stato di d… - MediasetTgcom24 : Genova, ispettori Mit: ponte pericolante, intervenire al più presto #genova -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) “Occorre sicuramente demolire il moncone nei tempi più brevi possibili, uno per garantire sicurezza anche se oggi l’area è evidentemente sgomberata e dunque nessun essere umano corre alcun rischio, due perché senza la demolizione non riparte la ricostruzione”. Lo conferma il presidente della Regione Liguria e commissario per la ricostruzione, Giovanni Toti. “E’ arrivata questa notte la relazione della commissione – spiega Toti a margine di un incontro al Meeting di Rimini – che parla dell’ala Est di Levante delcon alcune criticità: ne abbiamo parlato già stanotte e stamattina con il prefetto. Quell’area è già comunque sgomberata e nessuno vi accede per nessuna ragione, per cui non vi sono motivi di allarme ma questo comporterà alcune decisioni e alcune determinazioni urgenti già nelle prossime ore”. L'articolo...