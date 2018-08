Ponte Morandi - relazione del ministero : i monconi saranno abbattuti - : Nella relazione dei tecnici delle Infrastrutture, secondo quanto si apprende, è stato sottolineato un forte rischio cedimento. Non imminenti le acquisizioni delle testimonianze dei componenti della ...

Ponte Morandi pericolante : sarà abbattuto? : Il moncone est del Ponte Morandi di Genova è pericolante: è quanto rende noto la struttura commissariale per l'emergenza, che ha ricevuto a sua volta una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza. La relazione è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che alla concessionaria (Autostrade), per avviare gli interventi necessari: le soluzioni sono solo due, ...

Crollo del Ponte Morandi - la Guardia di Finanza negli uffici di Autostrade per acquisire documenti : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di Finanza, l'acquisizione di materiale utile all'inchiesta sul Crollo di ponte Morandi. A ...

Il Ponte Morandi è pericolante e va demolito al più presto : Rimini, 22 ago., askanews, - Il moncone nell'area Est del ponte Morandi a Genova 'va demolito nei tempi più brevi possibili'. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che dopo ...

Crollo Ponte Morandi. Serie A in campo con Genova nel cuore : “Genova nel cuore”. Ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega Serie A e gli

Genova - scricchiolii Ponte Morandi : “verso l’abbattimento”/ Ultime notizie - Cantone : “fuga Stato da controlli” : Genova, scricchiolii Ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:36:00 GMT)

Crollo Ponte : piloni Morandi saranno abbattuti - prima quello est : I due monconi di ponte Morandi saranno entrambi abbattuti, partendo in tempi rapidi da quello Est che insiste sulle abitazioni al momento evacuate. La relazione della commissione del Mit sui piloni rimasti in piedi, secondo quanto si apprende, sottolineerebbe infatti, soprattutto per quello di Levante, un forte rischio cedimento. Nel momento in cui la decisione sull'abbattimento diventerà ufficiale, verrà chiesto ...

Il monconte est del Ponte Morandi deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto : Il moncone est di ponte Morandi è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Lo rende noto la struttura commissariale per l'emergenza che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza.La struttura commissariale ha scritto al ministero e concessionaria per avviare gli interventi necessari.VIDEO - Il momento del crollo del ponte Morandi

Crollo Ponte Morandi - Renzo Piano : “Genova deve reagire con nuove opere” : “Mi auguro” che “ci sia una risposta adeguata a fronteggiare il futuro senza indugiare a criticare o rimpiangere il passato. Ma certamente voglio dire con chiarezza che a volte mi sembra che nel nostro paese si è spenta la fiaccola della scienza” e “dobbiamo ristabilire il valore della precisione scientifica, la pretesa della scienza di andare a fondo delle cose senza seguire il terreno dell’opinione”. ...

Ponte Morandi - Pinotti : “Fischi al Pd ai funerali? Molto doloroso. Giusto revocare le concessioni ad Autostrade” : “Io sono genovese, e sotto a quel Ponte sono passata centinaia di volte. I fischi al funerali sono stati Molto dolorosi, anche perché io partecipavo dello stesso dolore delle persone presenti”. A dirlo è la ex ministra della Difesa, Roberta Pinotti, ospite a In Onda, su La7. La senatrice del Pd ha anche aggiunto che “è Giusto revocare le concessioni ad Autostrade per l’Italia, se questo significa non danneggiare la città ...

Ponte Morandi - il lavoro dei commissari del Mit al vaglio dei pm. Il ministero ribadisce : “Valutiamo la sostituzione” : Uno decretò la bontà del progetto di Autostrade per la ristrutturazione del Ponte Morandi da provveditore alle opere pubbliche e ora presiede la Commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture. L’altro era uno dei membri della comitato tecnico amministrativo presieduto dal primo e pure lui diede il via libera, anche se lo scorso 1° febbraio sottolineò che i metodi usati dalla concessionaria per indagare lo stato del degrado del ...

Ponte Morandi - meteo a rischio. Incubo alluvione tra le macerie : Probabili piogge nel weekend. Ancora a casa 750 dipendenti Ansaldo Ponte Morandi Genova, cda Autostrade: via libera a piano da 500 milioni

Vi racconto la vera storia politica e finanziaria che cela il Ponte Morandi e Autostrade : ... formazione, relazioni, rete di sue società, di intrecciare obiettivi simil-affaristici, alienazione di interessi nazionali e propaganda politica sull'efficacia e sulla moralità di simili scelte, ...