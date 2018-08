Ponte Morandi | prefetto | “Corrosione elevata sul pilone 10” Toti | “Abbatterlo subito” E

Ponte Morandi - paura per un pilone corroso : "Metterlo in sicurezza o abbatterlo" : La relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero dei Trasporti conferma: "Va abbattuto". L'ingegnere...

"Pilone corroso" - Ponte Morandi fa paura : "E stato evidenziato sul pilone 10 uno stato di corrosione di grado elevato . Ci siamo riuniti per verificare se ci fossero attività da porre in essere in via precauzionale". Lo ha detto il prefetto ...

Ponte Morandi Genova - "pericolo pilone corroso". Poggia sulle case : Secondo la commissione del Mit vi sarebbe un forte rischio di cedimento per i resti del viadotto. Toti: "Bisogna demolirlo il prima possibile". Prefetto: "Non so se è a rischio crollo"

Ponte Morandi - forte corrosione del pilone a ridosso delle case. Toti : «Autostrade decida cosa fare» : Il provveditore alle opere pubbliche ha consegnato la sua valutazione sullo stato di ciò che resta del viadotto. Il presidente della Regione: «Si decida per l’abbattimento o la messa in sicurezza»

Genova - scricchiolii Ponte Morandi : "verso l'abbattimento"/ Ultime notizie - Cantone : "fuga Stato da controlli" : Genova, scricchiolii Ponte Morandi: 'è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza'. Ultime notizie: Cantone, 'Stato non fugga da controlli'.

GENOVA - MIT : “Ponte PERICOLANTE - INTERVENIRE”/ Ultime notizie - Toti : “demolire Morandi al più presto” : GENOVA, scricchiolii ponte Morandi: "è PERICOLANTE, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:40:00 GMT)

Ponte Morandi - lo schifo del consigliere di Atlantia : come fa i soldi con la strage : A volte pensa un po' la fortuna o il fiuto per gli affari, come quello del consigliere di amministrazione del gruppo Atlantia, holding dei Benetton che controlla Autostrade per l'Italia, il prof. ...

Ponte Morandi - relazione del ministero : i monconi saranno abbattuti : Ponte Morandi, relazione del ministero: i monconi saranno abbattuti Nella relazione dei tecnici delle Infrastrutture, secondo quanto si apprende, è stato sottolineato un forte rischio cedimento. Non imminenti le acquisizioni delle testimonianze dei componenti della commissione ministeriale. Riunione del cda di ...

Ponte Morandi - relazione del ministero : i monconi saranno abbattuti - : Nella relazione dei tecnici delle Infrastrutture, secondo quanto si apprende, è stato sottolineato un forte rischio cedimento. Non imminenti le acquisizioni delle testimonianze dei componenti della ...

Ponte Morandi pericolante : sarà abbattuto? : Il moncone est del Ponte Morandi di Genova è pericolante: è quanto rende noto la struttura commissariale per l'emergenza, che ha ricevuto a sua volta una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza. La relazione è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che alla concessionaria (Autostrade), per avviare gli interventi necessari: le soluzioni sono solo due, ...

Crollo del Ponte Morandi - la Guardia di Finanza negli uffici di Autostrade per acquisire documenti : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di Finanza, l'acquisizione di materiale utile all'inchiesta sul Crollo di ponte Morandi. A ...

Il Ponte Morandi è pericolante e va demolito al più presto : Rimini, 22 ago., askanews, - Il moncone nell'area Est del ponte Morandi a Genova 'va demolito nei tempi più brevi possibili'. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che dopo ...

Crollo Ponte Morandi. Serie A in campo con Genova nel cuore : “Genova nel cuore”. Ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega Serie A e gli

Genova - scricchiolii Ponte Morandi : “verso l’abbattimento”/ Ultime notizie - Cantone : “fuga Stato da controlli” : Genova, scricchiolii Ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:36:00 GMT)