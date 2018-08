Ponte Morandi | paura per un pilone corroso | Metterlo in sicurezza o abbatterlo

Ponte Morandi - prefetto : “Corrosione elevata sul pilone 10”. Toti : “Abbatterlo subito”. E invia sollecito ad Autostrade : “Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato”. Così il prefetto di Genova Fiamma Spena al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi. Il pilone 10 è quello che sostiene il moncone est del Ponte Morandi. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ne chiede la demolizione immediata e ha inviato un ...

Ponte Morandi Genova - "pericolo pilone corroso". Poggia sulle case : Secondo la commissione del Mit vi sarebbe un forte rischio di cedimento per i resti del viadotto. Toti: "Bisogna demolirlo il prima possibile". Prefetto: "Non so se è a rischio crollo"

Ponte Morandi - lo schifo del consigliere di Atlantia : come fa i soldi con la strage : A volte pensa un po' la fortuna o il fiuto per gli affari, come quello del consigliere di amministrazione del gruppo Atlantia, holding dei Benetton che controlla Autostrade per l'Italia, il prof. ...

Ponte Morandi - relazione del ministero : i monconi saranno abbattuti : Ponte Morandi, relazione del ministero: i monconi saranno abbattuti Nella relazione dei tecnici delle Infrastrutture, secondo quanto si apprende, è stato sottolineato un forte rischio cedimento. Non imminenti le acquisizioni delle testimonianze dei componenti della commissione ministeriale. Riunione del cda di ...

Ponte Morandi pericolante : sarà abbattuto? : Il moncone est del Ponte Morandi di Genova è pericolante: è quanto rende noto la struttura commissariale per l'emergenza, che ha ricevuto a sua volta una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza. La relazione è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che alla concessionaria (Autostrade), per avviare gli interventi necessari: le soluzioni sono solo due, ...

Crollo del Ponte Morandi - la Guardia di Finanza negli uffici di Autostrade per acquisire documenti : Sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di Finanza, l'acquisizione di materiale utile all'inchiesta sul Crollo di ponte Morandi. A ...

Crollo Ponte Morandi. Serie A in campo con Genova nel cuore : “Genova nel cuore”. Ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega Serie A e gli

