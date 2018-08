Ponte Morandi - Moncone Est da abbattere o mettere in sicurezza

Ponte Morandi - perché a Genova la privatizzazione non ha funzionato : di Enzo Palumbo Mentre scorrevano le immagini della tragedia consumatasi sull’autostrada A10 di Genova, i primi sentimenti sono stati quelli dello sgomento per un evento ritenuto impossibile e dell’indicibile dolore per le vittime degli errori umani e della tragica fatalità che le aveva coinvolte; ed è naturale che, subito dopo, il sentimento si sia tramutato in indignazione verso i presunti responsabili. Ora, sine ira ac studio, è forse ...

Ponte Morandi - le immagini inedite della polizia scientifica : tra le macerie a pochi istanti dal crollo : La polizia scientifica di Genova ha diffuso le immagini registrate nei primi istanti successivi al crollo del viadotto Morandi. Agenti e soccorritori impegnati ad estrarre feriti dalle macerie in uno scenario apocalittico. L'articolo Ponte Morandi, le immagini inedite della polizia scientifica: tra le macerie a pochi istanti dal crollo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ponte Morandi - il video inedito girato subito dopo il crollo : Ecco le inedite e drammatiche immagini girate dalla Polizia scientifica nei momenti immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi lo scorso 14 agosto sul fiume Polcevera. Il video è stato ...

Crollo Ponte Morandi - la Serie A si mobilita : maglietta speciale e raccolta fondi nella prossima giornata di campionato : La Serie A si schiera al fianco di Genova colpita dall’immane tragedia del Crollo del ponte Morandi: i calciatori indosseranno nel prossimo weekend una maglietta speciale Prima dei match di Serie A del prossimo weekend, i calciatori indosseranno magliette speciali per commemorare i morti causati dal Crollo del ponte Morandi di Genova. Il 14 agosto la tragedia immane che si è consumata nel capoluogo ligure ha segnato profondamente ...

Ponte Morandi - Atlantia : "Valutati effetti in Borsa" Gdf nelle sedi Autostrade : Dal Cda di Atlantia che si è tenuto oggi vengono fuori due indicazioni: la prima è che il gruppo di fatto sta studiando le contromosse dopo l'annuncio della revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, la seconda invece è un'analisi sulle ripercussioni in borsa degli annunci fatti dal governo in questi giorni.Ed è la stessa Atlantia a confermarlo con un nota: "In relazione alla lettera di contestazione formulata dal ministero delle ...

Ponte Morandi - “corrosione elevata sul pilone 10”. Toti : “Sollecito per abbatterlo subito”. Finanzieri nelle sedi Autostrade : “Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato”. Così il prefetto di Genova Fiamma Spena al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi. Il pilone 10 è quello che sostiene il moncone est del Ponte Morandi. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ne chiede la demolizione immediata e ha inviato un ...

Ponte Morandi - due giorni per abbatterlo o metterlo in sicurezza | : Il commissario per l'emergenza, sentita la commissione ministeriale, chiede ad Autostrade di intrervenire entro 48 ore. La Procura: pronti ad autorizzare demolizione se arriva richiesta formale. La ...

Ponte Morandi - prefetto : “Corrosione elevata sul pilone 10”. Toti : “Abbatterlo subito”. E invia sollecito ad Autostrade : “Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato”. Così il prefetto di Genova Fiamma Spena al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi. Il pilone 10 è quello che sostiene il moncone est del Ponte Morandi. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ne chiede la demolizione immediata e ha inviato un ...

Ponte Morandi - paura per un pilone corroso : "Metterlo in sicurezza o abbatterlo" : La relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero dei Trasporti conferma: "Va abbattuto". L'ingegnere...

"Pilone corroso" - Ponte Morandi fa paura : "E stato evidenziato sul pilone 10 uno stato di corrosione di grado elevato . Ci siamo riuniti per verificare se ci fossero attività da porre in essere in via precauzionale". Lo ha detto il prefetto ...

Ponte Morandi Genova - "pericolo pilone corroso". Poggia sulle case : Secondo la commissione del Mit vi sarebbe un forte rischio di cedimento per i resti del viadotto. Toti: "Bisogna demolirlo il prima possibile". Prefetto: "Non so se è a rischio crollo"

Ponte Morandi - forte corrosione del pilone a ridosso delle case. Toti : «Autostrade decida cosa fare» : Il provveditore alle opere pubbliche ha consegnato la sua valutazione sullo stato di ciò che resta del viadotto. Il presidente della Regione: «Si decida per l’abbattimento o la messa in sicurezza»

Genova - scricchiolii Ponte Morandi : "verso l'abbattimento"/ Ultime notizie - Cantone : "fuga Stato da controlli" : Genova, scricchiolii Ponte Morandi: 'è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza'. Ultime notizie: Cantone, 'Stato non fugga da controlli'.

GENOVA - MIT : “Ponte PERICOLANTE - INTERVENIRE”/ Ultime notizie - Toti : “demolire Morandi al più presto” : GENOVA, scricchiolii ponte Morandi: "è PERICOLANTE, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:40:00 GMT)