Ponte | moncone est pericolante Toti | «Abbattere al più presto»

Moncone Ponte giù o messo in sicurezza : 13.11 Il Moncone est del ponte Morandi, da cui provengono scricchiolii, è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Lo ha reso noto la struttura commissariale per l'emergenza che ha ricevuto una relazione tecnica della Commissione ispettiva del ministero guidata dall' architetto Roberto Ferrazza. La struttura ha scritto al ministero e alla concessionaria per avviare gli interventi necessari.

Crollo Ponte Genova - ancora scricchiolii dal moncone est : “Forse lo demoliremo già oggi” : Si è riunito con urgenza a Genova il centro coordinamento dei soccorsi dopo che la scorsa notte sono stati uditi nuovi scricchiolii da uno dei monconi del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto. Per ragioni di sicurezza, questo dovrebbe essere demolito in breve tempo, probabilmente già nella giornata di oggi, mercoledì 22 agosto.Continua a leggere

Ponte Morandi - scricchiola moncone : “Pronti ad abbatterlo”. Pm confermano anticipazione del Fatto : “Il carro Ponte ha certamente aumentato il peso” : Il moncone est del ponte Morandi scricchiola. Rumori sono stati uditi già nella notte e poi ancora in mattinata e hanno portato i vigili del fuoco a prendere la decisione di sospendere le operazioni di recupero degli oggetti personali rimasti nelle case evacuate sotto al viadotto. La procura di Genova è pronta, in caso di concreto pericolo, ad autorizzare l’abbattimento “a dissequestrare e autorizzare l’abbattimento“. A ...

Crollo Ponte - scricchiolii dal moncone : stop al recupero dei beni degli sfollati | Procura : "Pronti a via libera per abbatterlo" : Il viadotto è pericolante: potrebbe essere concesso entro breve il dissequestro dell'area per poi procedere all'abbattimento. Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e statalizzarla.

