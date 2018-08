Ponte Genova pericolante | Toti “demolire subito” Ultime notizie | pilone rimasto più

Ponte Genova PERICOLANTE - TOTI “DEMOLIRE SUBITO”/ Ultime notizie Autostrade “sicurezza - servono tempi tecnici” : GENOVA, scricchiolii PONTE Morandi: "è PERICOLANTE, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Ponte Genova - Mit : tronconi da abbattere : 20.02 Non vi è alternativa all'abbattimento dei piloni, partendo da quello sulle abitazioni evacuate. Così nella relazione della Commissione ispettiva del Mit, nominata dopo il crollo di Ponte Morandi a Genova. "E' necessario informare tempestivamente la Protezione civile e i soggetti interessati dalle operazioni di ripristino dei luoghi ai fini della gestione degli accessi all'area rossa in merito ai tempi e modalità dei prossimi ...

Crollo Ponte Genova - esperti : un trauma del genere “può minare l’integrità psicofisica” : “Essere presenti e poter intervenire nei primissimi momenti è molto importante perché un evento traumatico come questo è, per definizione, potenzialmente dannoso e può minare l’integrità psicofisica portando a gravi conseguenze come il disturbo da stress post traumatico, attacchi di panico, disturbi depressivi, somatizzazioni e altri problemi psicologici invalidanti“: lo spiegano gli esperti dell’associazione Emdr (metodo ...

Crollo Ponte Genova - Commissione Mit : i tronconi sono da abbattere : In riferimento al ponte Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto a Genova, la Commissione ispettiva del Mit ha stabilito che i tronconi sono da abbattere: nella relazione tecnica inviata alla struttura commissariale sono state fornite le informazioni sullo stato dei materiali che riguardano “la corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari e secondari. Si ritiene necessario dare tale informazione tempestivamente alla ...

Genova - Mit "Ponte Morandi pericolante - va abbattuto"/ Ultime notizie - procura acquisisce atti da Autostrade : Genova, scricchiolii ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:10:00 GMT)

Genova si prepara per abbattere quel che resta del Ponte Morandi : I tronconi di Ponte Morandi sono da abbattere. Così scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione tecnica (inviata al commissario) sullo stato dei materiali, evidenziando «la corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari e secondari. Si ritiene necessario dare tale informazione tempestivamente alla protezione civile e ai sog...

Crollo Genova - paura per il pilone 10 : più corroso di quello caduto | Commissione Mit : "Tronconi del Ponte da abbattere" : I tronconi di ponte Morandi sono da abbattere. Così' la Commissione ispettiva del Mit nella relazionetecnica inviata alla struttura commissariale fornendo leinformazioni sullo stato dei materiali che riguardano "lacorrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari esecondari.

Genova - Ponte Morandi : la pila 10 in condizioni peggiori di quella crollata : “Si ritiene indispensabile evidenziare che dall’esame tecnico della documentazione progettuale emerge, con riferimento alla pila numero 10, sopravvissuta al crollo, uno stato di degrado dei materiali, ovvero della corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari e secondari, di grado piu’ elevato (4 su una scala di 5) rispetto a quello riscontrato nella pila 9 crollata, che risultava di livello 3“: lo riporta la ...

Ponte Genova - Autostrade replica ad Anac : 18.34 Autostrade precisa che "la mancata attuazione del 72,89% degli interventi previsti nel piano economico finanziario, si riferisce a investimenti per il potenziamento della rete genovese (Gronda e nodo San Benigno) e non riguarda in alcun modo le attività di manutenzione". Così in un nota di precisazione all' Anac (Autorità anticorruzione) che ha aperto un'istruttoria. Il dato "non deriva da scelte della società,ma è l'effetto dei notevoli ...

Crollo Ponte Genova - Atlantia : 'Valutiamo effetti esternazioni - tutelare i risparmiatori'. In Borsa giù del 4% : Atlantia va all'attacco del governo dopo le dichiarazioni che si sono susseguite nei giorni scorso sull'ipotesi di revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia in seguito al Crollo del ponte di ...

Ponte Morandi - perché a Genova la privatizzazione non ha funzionato : di Enzo Palumbo Mentre scorrevano le immagini della tragedia consumatasi sull’autostrada A10 di Genova, i primi sentimenti sono stati quelli dello sgomento per un evento ritenuto impossibile e dell’indicibile dolore per le vittime degli errori umani e della tragica fatalità che le aveva coinvolte; ed è naturale che, subito dopo, il sentimento si sia tramutato in indignazione verso i presunti responsabili. Ora, sine ira ac studio, è forse ...

Crollo Genova - il moncone del Ponte sta cedendo : "Metterlo in sicurezza o abbatterlo" Prefetto : "Corrosione elevata sul pilone 10" : Gli ispettori del Mit sono chiari: va presa subito una decisione. Intanto la Procura acquisisce gli atti di Autostrade. "Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato", ha detto il Prefetto di Genova Fiamma Spena

Crollo Ponte Genova - Atlantia conferma impegni ma valuterà effetti esternazioni : Teleborsa, - Atlantia conferma il proprio impegno attivo nella vicenda del Crollo del ponte Morandi , a Genova, preannunciando al contempo misure atte a contrastare gli effetti negativi sul titolo ...

Crollo Ponte Genova - il racconto del camionista superstite : “Una mano dal cielo” : E’ sopravvissuto al Crollo del Ponte di Genova con cinque costole rotte e una contusione al polmone, e descrive il suo salvataggio come un “intervento del cielo”. Martin Kucera, camionista ceco sopravvissuto al disastro, torna nella sua Praga e racconta la sua tragica esperienza ai media locali. “Da quel giorno Genova è la mia seconda città natale, e il 14 agosto la mia nuova data di nascita”, dice. “Partecipo ...