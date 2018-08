: Pollino,a breve la consegna delle salme - TelevideoRai101 : Pollino,a breve la consegna delle salme -

Stamane "il procuratore firmerà il dissequestro. Adesso è il momento del silenzio e del rispetto per le vittime. Lavoreremo per comprendere come gestire in futuro le escursioni". Lo ha detto il prefetto di Cosenza,Paola Galeone, in merito alla tragedia del torrente Raganello dopo un forte temporale nel Parco Nazionale delche ha causato 10 morti e 11 feriti. L'emergenza è cessata. I soccorsi non sono più in corso poiché non vi sono più dispersi: 23 le persone salvate.(Di mercoledì 22 agosto 2018)