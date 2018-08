Poliziotta allatta il figlio di una donna arrestata | lo scatto che fa il giro del mondo

Argentina - Poliziotta in servizio allatta il figlio di una detenuta : “Il gesto d’amore di Celeste” : Una poliziotta Argentina, Celeste Ayala, in servizio all’ospedale pediatrico Sor Marìa Ludovica di La Plata, ha deciso di allattare il figlio di 6 mesi di una detenuta, visibilmente malnutrito, che non smetteva di piangere. Un suo collega ha immortalato quel momento in una foto, che ha fatto il giro del mondo, facendo guadagnare all'agente anche una promozione: "Un grande gesto d'amore".Continua a leggere