Più parità tra i genitori nel mantenimento dei figli Come il governo pensa di

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Tempi paritetici con la prole, doppia residenza per i bambini, soppressione dell'assegno didei. Novità in vista per coniugi eseparati con prole alla luce del disegno di legge presentato dal senatore Simone Pillon, capogruppo della Lega presso la Commissione Giustizia.Il ddl,sottolineato nella relazione di accompagnamento, introdurrebbe "alcune rilevanti modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia verso una progressiva de-giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro la famiglia e ie soprattutto restituendo in ogni occasione possibile aiil diritto di decidere sul futuro dei loro".Le novità riguardanti le "Norme in materia di affido condiviso,diretto e garanzia di bialità" finiranno in discussione a settembre, ma il loro contenuto è stato anticipato da Il ...