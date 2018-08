Più di 100 migranti hanno superato la barriera che divide il Marocco dall’enclave

Riforma pensioni - Elsa Fornero : “Quota 100 si può fare - ma costa Più di 5 miliardi” : In un'intervista a Radio Cusano Campus l'ex ministra Fornero parla della possibilità che la Riforma del sistema pensionistico possa essere inserita già nella legge di Bilancio: "Se si vuole Quota 100 la si può anche fare. Basta trovare i 5 miliardi, dicono loro, anche se io credo che i costi saranno maggiori".Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 Più penalizzante della Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 19 agosto. Le parole di Giuliano Cazzola su Quota 100 e le scelte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 05:01:00 GMT)

Chiesa e pedofilia - rapporto shock : "300 preti hanno abusato di Più di 1000 bambini" : La Corte Suprema della Pennsylvania ha diffuso un rapporto di centinaia di pagine. Alcuni membri del clero avevano cercato...

Emirates e A-380 - Più di 100 milioni di passeggeri : La compagnia Emirates, che vola con l'A-380 dal 2008, annuncia di aver superato i cento milioni di passeggeri con i Super-Jumbo della sua flotta; anzi il totale è oltre i 105 milioni.. Questo ...

Spagna - paura al Festival di Vigo : crolla una passerella - Più di 100 feriti : È di almeno 130 feriti il bilancio di un incidente verificatosi al Festival di Vigo in Spagna dovuto al crollo di una passerella in legno. I testimoni hanno riferito scene di panico mentre la fola tentava di mettersi in salvo. Molti sono finiti in mare. Non ci sarebbero morti accertati secondo le autorità locali.Continua a leggere

Notte di San Lorenzo 2018 - dove e come vedere Più stelle cadenti : “100 meteore visibili all’ora - in pratica una al minuto” : Preparate la lista dei desideri perché si avvicina la Notte di San Lorenzo e il cielo torna a illuminarsi con una pioggia di stelle cadenti. Quest’anno lo spettacolo è assicurato, visto che in cielo non dovrebbero esserci nuvole e la Luna sarà assente tra il 10 e il 15. Il vero picco quest’anno sarà tra le ore 16 del 12 agosto e le 4 del mattino del 13 agosto, con fino a 100 meteore visibili a occhio nudo ogni ora, praticamente una al minuto. Ad ...

Aeronautica Israele ha attaccato Più di 100 obiettivi nella striscia di Gaza - : L'aviazione israeliana ha attaccato più di 140 obiettivi militari strategici nella striscia di Gaza in risposta agli attacchi da parte dei guerriglieri palestinesi, riporta il servizio stampa dell'...

Pensioni - è Quota 100 la soluzione Più vicina : "Con i soldi della sanatoria fiscale 2019" : Nuovo vertice di governo. L'obiettivo è rendere più facile l’uscita anticipata verso il pensionamento. Si partirà...

Ryanair - nuovo sciopero previsto il 10 agosto. Cancellati Più di 100 voli in Europa. La società : “Ingiustificabile” : Dopo gli scioperi del 25 e 26 luglio che hanno portato alla cancellazione di 600 voli, le agitazioni del personale Ryanair non accennano a placarsi. Un nuovo sciopero è stato indetto per venerdì 10 agosto dai piloti irlandesi, a cui aderiranno i colleghi in Belgio e Svezia. A questi potrebbero unirsi i dipendenti di Germania e Paesi Bassi, ma ancora non c’è una conferma ufficiale. Per queste ragioni la compagnia low cost ha annullato 104 ...

Europei - Tortu cerca stasera l'impresa sui 100 : 'E' il mio giorno Più bello' : BERLINO Le colonne di marmo dell'Olympiastadion trasudano storie leggendarie dell'atletica. Qui ai Giochi olimpici del 1936 Jesse Owens zittì Adolf Hitler vincendo 100, 200, lungo e 4x100, mentre nel ...

Nuoto - Europei 2018 : finale dei 1500 sl complicata per Paltrinieri - Miressi pronto a raccogliere l’eredità dei Più grandi nei 100 sl : Terzo giorno di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow ed inutile negare che oggi è il grande giorno di Gregorio Paltrinieri a questi Europei 2018 di Nuoto nella piscina britannica. Il campione azzurro è chiamato all’ennesima conferma nella sua gara, i 1500 stile libero, e la finale non si preannuncia affatto facile. Greg, terzo nell’ultima batteria (quarto nell’overall) alle spalle del francese Damien Joly ...

Abiy Ahmed : il Più giovane leader africano che ha cambiato l'Etiopia in 100 giorni : Sul fronte interno, ha abbandonato il monopolio dello stato su molti settori chiave dell'economia, come l'aviazione e le telecomunicazioni, e dal punto di vista politico ha dichiarato che è arrivato ...

Treni - Più di 2.100 eventi criminali nelle stazioni o sui convogli in Lombardia : «Polfer insufficiente» : Ben 2.101 «eventi criminosi e microcriminali» sono avvenuti, nel corso del 2016, ai danni dei pendolari nelle stazioni della Lombardia. Di questa cifra, mostruosa, ben 708 hanno riguardato viaggiatori ...

I 100 video musicali Più belli del secolo (secondo «Billboard») : «I tempi sono cambiati», ha scritto Billboard, il magazine americano vangelo di ogni musicista. «Ma i video, ancora, dominano la cultura pop». Poco importa che Trl sia morto, Mtv sia stata soppiantata da Youtube e le vendite, fisiche, degli album rimpiazzate dagli streaming digitali. Il video musicale, nell’era post Backstreet Boys e Britney Spears, non ha perso il proprio potere evocativo. Così, la rivista ha deciso di stilare una lunga ...