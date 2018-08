Pisa | tragedia sfiorata in autostrada | il cartello crolla per il maltempo e cade sulla

fanpage

: Maltempo, crolla un cartello stradale: tragedia sfiorata sulla Firenze-Pisa-Livorno - Corriere : Maltempo, crolla un cartello stradale: tragedia sfiorata sulla Firenze-Pisa-Livorno - monicaelucky : RT @Corriere: Maltempo, crolla un cartello stradale: tragedia sfiorata sulla Firenze-Pisa-Livorno - giatav : RT @Corriere: Maltempo, crolla un cartello stradale: tragedia sfiorata sulla Firenze-Pisa-Livorno -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Unto sull'Firenze--Livorno tra le uscite di Cascina e Pontedera-Ponsacco in direzione Firenze, sfiorando le auto in transito. Nessun danno o ferito segnalato. Forse il, con forti raffiche di vento, pioggia e fulmini, tra le cause dell'incidente, ma ci saranno accertamenti per scoprire cosa sia successo.