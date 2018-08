Blastingnews

: - susy43279731 : - mauribechini : #pinotti a #inonda torna sui #FuneralidiStato e parla di #Autostrade #concessioni - mauribechini : Pinotti: 'Dolorosi i fischi ai funerali; parte del popolo ci vede come nemici e lontani' -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Nella puntata di questo martedì 21 agosto della trasmissione In onda su La7 è intervenutaospite principale Roberta, parlamentare del Partito Democratico ed ex ministra della Difesa, la quale hacipato nei giorni scorsi aidi Stato delle vittime del Ponte Morandi a Genova VIDEO ed ha vissuto in prima persona l'episodio delle contestazioni contro i dirigenti del Pd. Vediamo che cosa ha detto. Contestazione al PD aidi Genova,: 'Poteva starci la rabbia della folla, ma è stato molto doloroso' Robertaha esordito: Quello che è successo dopo la tragedia e prima deimi ha colpito: chi ha responsabilita' Politica dovrebbe in quei casi chiamare il Paese all'unita' e invece ha iniziato subito a cercare il colpevole, dal PD che governava prima alla famiglia Benetton. Invece stavolta si sono scagliati contro chi c'era prima ...