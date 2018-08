PIERFRANCESCO FAVINO Il no a Sanremo 2019 | Claudio Baglioni cerca un altro

VALERIA GOLINO/ Vacanze "in love" con Fabio Palombi : in barca c'è anche PIERFRANCESCO Favino : VALERIA GOLINO avvistata in Spagna con il compagno Fabio Palombi. In barca con loro, i colleghi Serena Rossi, Davide Devenuto e Pierfrancesco Favino. (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:13:00 GMT)

PIERFRANCESCO FAVINO : “Io nella cappa di D’Artagnan. Lo confesso : sono caduto da un’asina ferma” : “Oh figo! Perché non ci abbiamo pensato prima?!” Così Pierfrancesco Favino ha reagito quando Giovanni Veronesi gli ha proposto il ruolo dell’eroe fra gli eroi: D’Artagnan. Detto e fatto, Moschettieri del re – le riprese terminate da poco – ha tutte le carte in regola per diventare “il” film di Natale 2018, con la strategica e ghiottissima data di uscita del 27 dicembre per Vision Distribution. Commedia fiabesca di cappa & spada nutrita di ...

PIERFRANCESCO FAVINO in veste di direttore : “Cerco giovani attori curiosi” : Sotto la direzione artistica di Pierfrancesco Favino, anche quest’anno alla Scuola L’Oltrarno di Firenze è aperto il bando per partecipare al corso triennale di recitazione. Le domande possono essere inviate entro il 31 luglio (sul sito ci sono tutti i dettagli). Sono disponibili 16 posti. “Cerchiamo ragazzi tra i 18 e i 26 anni”, spiega Favino. “Diamo loro la possibilità di studiare con insegnanti che vengono da tutto il mondo. ...

PIERFRANCESCO FAVINO a Sanremo 2019? Le ultime indiscrezioni su un possibile ritorno sul palco dell’Ariston : Pierfrancesco Favino a Sanremo 2019? Queste sembrano essere le ultime indiscrezioni trapelate in merito un possibile ritorno sul palco dell'Ariston dell'attore rivelazione dell'edizione di debutto di Claudio Baglioni, già confermato direttore artistico e conduttore della manifestazione. Decise le date di messa in onda, dal 5 al 9 febbraio, mentre i dubbi vertono ancora sul cast artistico che andrà a comporre la squadra di conduttori della ...

PIERFRANCESCO FAVINO : «Sono un D'Artagnan goffo e bambinone» : RICCIONE - Siamo in piena estate eppure il cinema punta già al Natale. O almeno così sembra a Cinè, le giornate professionali di Riccione che ospitano tutte le novità in arrivo sul grande schermo fino ...

Indiscrezioni sul successore di PIERFRANCESCO FAVINO a Sanremo 2019 : i primi nomi : Iniziano ad arrivare le prime voci sul possibile successore di Pierfrancesco Favino a Sanremo 2019 dopo il successo del debutto con Claudio Baglioni e Michelle Hunziker. Confermato Claudio Baglioni come direttore artistico e conduttore, non resta ora che aspettare i nomi del cast artistico che il capitano della nave ha deciso per la nuova annata del Festival di Sanremo, che andrà in onda nel mese di febbraio a partire dal 5 febbraio e fino ...