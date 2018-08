Piena del Raganello - Protezione civile : 'L'allerta è stata ignorata' - : Proseguono le polemiche dopo la tragedia che ha provocato la morte di 10 persone nel Pollino cosentino. Papa Francesco: "Il mio pensiero alle vittime". Cosa prevede il regolamento per accedere alle ...

Piena raganello - il cordoglio del Papa per le vittime : Città del Vaticano, 22 ago., askanews, - 'Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente raganello, dove ...

Piena del torrente - chi sono le vittime : la guida che andò a Rigopiano - il padre eroe che ha salvato i figli : Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, nella Piena del torrente nel Parco del Pollino almeno 10 persone sono morte, altre 11 sono rimaste ferite

10 vittime per la Piena nelle gole del torrente. Min.Costa : 'stanchi di piangere i morti' : La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. La Protezione Civile aveva diramato l'allerta meteo -

Raganello - pioggia eccezionale in breve tempo : acqua giù a cascate dalle gole - ecco la ragione della Piena che ha provocato 10 morti : Dieci morti per la piena improvvisa ieri pomeriggio del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza in Calabria. L'ondata ha sorpreso un gruppo di escursionisti, alcuni dei quali ...

Chi sono le vittime della Piena del torrente Raganello nel Pollino - : Gli escursionisti travolti dall'esondazione provenivano da cinque regioni diverse: Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Lombardia. Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha disposto per il ...

Pollino - Piena del Raganello : 10 morti/ Ultime notizie - le vittime di età compresa fra i 27 e i 55 anni : Parco del Pollino: 10 morti, vivi i 3 dispersi. Ultime notizie, torrente Killer nel Raganello: “troppi turisti". Una tragedia forse annunciata, quella accaduta nelle scorse ore a Cosenza(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:03:00 GMT)

Piena improvvisa del torrente Raganello in Calabria : la bellezza ambientale delle gole “deve essere fruibile in sicurezza” : “I monumenti della natura, come le gole del torrente Raganello, devono essere fonte di gioia. Come noto il giorno 20 agosto una Piena improvvisa ha sorpreso vari escursionisti nelle gole del torrente Raganello e 10 sono state le vittime oltre ad alcuni dispersi. Un nubifragio improvviso e la conseguente Piena fluviale ha innescato una Piena travolgente che ha percorso l’asta del torrente Raganello travolgendo detriti, alberi e varie ...

La guida che andò a Rigopiano - la famiglia in vacanza : le vittime della Piena del torrente : Chi sono i turisti morti nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Sono 33 in...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in Piena : ecco chi sono le vittime - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/22 Luigi Salsini/LaPresse ...

Raganello - dieci morti nella Piena del torrente : trovati vivi gli ultimi 3 dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: verso le 12 sono stati...