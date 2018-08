Picchiata e uccisa | un fermo nel Parmense

Costa Smeralda - donna di 34 anni Picchiata e uccisa durante un festino : Zeneb Badid, una donna di 34 anni marocchina, è stata uccisa a calci e pugni in una casa sulle colline di Baja Sardinia, vicino ad Arzachena. I suoi presunti aggressori, connazionali della vittima, sono già finiti in manette con l'accusa di omicidio aggravato per futili motivi, in concorso tra loro.Continua a leggere