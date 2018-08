Picchia la compagna davanti alla Polizia | 36enne in manette

Reggio Emilia - sequestra e violenta compagna per 3 giorni : arrestato/ Ultime notizie - donna Picchiata a sangue : Reggio Emilia, sequestra e violenta compagna per 3 giorni: arrestato un trentaduenne. Ultime notizie, la donna è stata picchiata a sangue, ecco cos'è successo(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:26:00 GMT)

Reggio Emilia - sequestra la compagna e la Picchia e violenta per tre giorni : Per tre lunghi giorni una donna reggiana di 30 anni è rimasta in balia del compagno che l'ha chiusa in casa e pestata brutalmente costringendola anche a rapporti sessuali non consenzienti. Solo nella serata di ieri la ragazza è riuscita a scappare e presentarsi dai Carabinieri, che hanno arrestato l’uomo.Continua a leggere

Battipaglia - Picchia la compagna e la costringe a rapporti - arrestato : I carabinieri di Battipaglia hanno arrestato Ciro Gammella, di 45 anni, domiciliato presso la località in provincia di Salerno, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale continuata. L'uomo è stato accusato di avere picchiato più volte la compagna di 29 anni e di averla costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol. L'ordine di custodia cautelare in carcere ...

Napoli - folle di gelosia Picchia l'ex compagna e prova a soffocarla con il cuscino : Il sentore di un tradimento gli ha fatto perdere la ragione, così un 31enne cingalese ha aggredito la sua ex fidanzata - 38enne, connazionale - a calci e pugni e ha tentato di soffocarla con un ...

Perugia - non trova la cena pronta : albanese Picchia compagna e figlio : Ennesimo episodio di violenza fra le mura domestiche quello che è stato registrato a Perugia, dove un cittadino albanese di 25 anni ha picchiato selvaggiamente la convivente ed uno dei 2 figli solamente perchè tornando a casa la sera "non aveva trovato ancora pronta la cena".A scoprire tutto è stata una volante della polizia di Stato, impegnata in un giro di controllo del territorio: gli agenti si sono imbattuti improvvisamente in due piccini ...

Torino - ai domiciliari sequestra e Picchia la compagna : arrestato : Torino, ai domiciliari sequestra e picchia la compagna: arrestato Torino, ai domiciliari sequestra e picchia la compagna: arrestato Continua a leggere L'articolo Torino, ai domiciliari sequestra e picchia la compagna: arrestato proviene da NewsGo.

Trapani : Picchia la compagna e accoltella cugino - arrestato : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - picchia la compagna e ferisce con un coltello il cugino che era intervenuto per difenderla. E' accaduto ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove i carabinieri hanno arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino rumeno di 34 ann

Salerno - violenta e Picchia la compagna davanti al figlio di 3 anni : arrestato : Costringe la compagna ad avere rapporti sessuali davanti al figlio di 3 anni. Un 39enne cittadino albanese residente a Battipaglia , Salerno, è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un'...

Modena - Picchia e minaccia la compagna : “ho l’acido”/ 58enne arrestato mentre tenta rapimento figlia di 3 anni : Modena, picchia e minaccia di lanciare l'acido alla compagna 29enne: ultime notizie, 58enne italiano arrestato con molteplici accuse mentre tenta di rapire la figlia di 3 anni(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:58:00 GMT)