Piazza Affari | accelera Geox

Sogefi : giornata nera in Borsa a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che passa di mano in perdita del 4,01%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per UnipolSai : Rialzo marcato per la compagnia assicurativa , che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

Piazza Affari : positiva la giornata per CIR : Apprezzabile rialzo per la holding italiana , in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento,...

Atlantia - prende il via il CdA. A Piazza Affari titolo vira in negativo : Teleborsa, - Ha preso il via, così come previsto il CdA di Atlantia. Il Board è pronto a discutere del crollo del Ponte Morandi a Genova. Un meeting convocato per parlare del "tragico evento", come ...

Senza direzione il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 18% - : Teleborsa, - Giornata cauta per l'indice del settore alimentare italiano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota ...

Atlantia in salita a Piazza Affari. Occhi puntati sul CdA : Teleborsa, - In salita le azioni di Atlantia che ora mostra un progresso dello 0,95%. Il titolo riguadagna quota 19 euro, dopo che nei giornio scori aveva abbandonato i 18 euro. I riflettori sono ...

Piazza Affari cauta insieme all'Europa : Teleborsa, - Avvio cauto per le borse europee , con Piazza Affari che mostra un lieve rialzo. In una giornata scarna di dati macro, gli investitori guardano ai colloqui sul commercio tra Washington e ...

Saipem «trova» 700 milioni E brinda in Piazza Affari : Saipem si aggiudica nuovi contratti per 700 milioni di dollari tra la Guyana e il Congo e l'annuncio spinge il titolo della società dell'oil&gas in testa al Ftse Mib, con una chiusura in progresso del ...

Piazza Affari : andamento rialzista per UBI Banca : Rialzo marcato per il gruppo Bancario italiano , che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di UBI ...

Piazza Affari : brillante l'andamento di El.En : Scambia in profit El.En , che lievita dell'1,85%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di El.En rispetto all'indice, evidenziando la ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Fiera Milano : Effervescente illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,17%. Lo scenario ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari punta a un nuovo rialzo (22 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 04:53:00 GMT)

Piazza Affari : amplia l'ascesa Ferrari : Effervescente Ferrari , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,25%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del ...