PES 2019 | Konami e AC Milan rinnovano l' accordo di partnership siglato lo scorso anno

FIFA 19 o PES 2019 - qual è il migliore gioco di calcio quest’anno? : Se, ogni estate, il calcio reale infiamma i cuori degli appassionati con il calciomercato – che, tra risvolti e colpi di scena, è in grado di spostare da solo gli equilibri e i pronostici di ogni club – i mesi più caldi dell’anno diventano un’occasione, per tutti i fan delle simulazioni videoludiche, per togliere il velo di mistero che avvolge i due titoli sportivi più famosi di tutto il panorama dei videogiochi: EA ...

Calcio femminile - sorteggio Champions League 2018-2019 : Juventus e Fiorentina PEScano il Brøndby e il Fortuna Hjørring ai sedicesimi di finale : Si è tenuto quest’oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio dei sedicesimi di finale della UEFA Women’s Champions League 2018-2019. 32 le compagini ai nastri di partenza e tra queste la Juventus, all’esordio nella massima competizione continentale, e la Fiorentina, alla seconda partecipazione consecutiva dopo aver staccato il biglietto nello spareggio vinto contro il Tavagnacco al termine della stagione scorsa (frutto anche ...

Calciomercato 2018-2019 : quanti soldi hanno sPESo le squadre di Serie A? Totale di 1 miliardo di euro! La classifica completa - Juventus in testa : Quello che si sta per concludere sarà uno dei calciomercati più ricchi della storia della Serie A. Per la seconda stagione consecutiva, infatti, il nostro campionato supera il miliardo di euro in nuovi acquisti e resta l’unica grande Lega ad avvicinarsi alla Premier League. Per l’esattezza si sono spesi 1005,9 milioni di euro e c’è ancora tempo fino alle ore 20.00 di venerdì 17 agosto per superare i 1037,73 milioni di euro ...

Bollette - assicurazioni e sanità SPESe obbligate 2019 per 7.300€ : Dall'energia elettrica ai ticket sanitari, passando per le assicurazioni, le quota di "Spese obbligate" nel 2018 si attesta al 40,7% sul totale dei consumi, in calo di circa un punto rispetto al 2014 ma ancora con "un'elevata incidenza", che arriva a pesare "quasi 7.300 euro l'anno pro capite". E tra le uscite vincolate, per le quali il cittadino "ha poca, o nessuna Segui su affaritaliani.it

Pensioni e LdiB2019 : dubbi sul superamento della legge Fornero - restano vincoli di sPESa : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 10 agosto 2018 vedono arrivare riscontri tranquillizzanti dal Governo in merito al bonus da 80 euro ed al blocco degli aumenti sull'IVA, ma allo stesso tempo resta ancora da decidere quali saranno gli effettivi interventi sulla flessibilizzazione del comparto previdenziale [VIDEO]. Se da un lato viene confermato l'arrivo di nuovi provvedimenti con la prossima legge di bilancio, dall'altro se ne lega la ...

Serie B 2018/2019 - Si va verso il blocco dei riPEScaggi? : Secondo quanto riportato a Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport , il prossimo campionato cadetto potrebbe avere soltanto 19 partecipanti. blocco dei ripescaggi, dunque, in arrivo ...

PES 2019 Demo Download Per Playstation 4 - Xbox One e PC : PES 2019: disponibile al Download la Demo per PS4, Xbox One e PC Windows. Tutto quello che devi sapere sulla Demo di PES 2019 appena rilasciata. PES 2019 Demo Download Da Oggi Grandi novità per i fan di PES 2019. Come annunciato, puntuale come un orologio svizzero, la Demo di PES 2019 è disponibile al Download per Playstation 4, […]

La demo di PES 2019 è finalmente disponibile : Come ogni anno sta per arrivare il momento della classica sfida tra i due titoli calcistici che si contengono il dominio in ambito videoludico e come ormai da tradizione il primo a cercare di convincere i giocatori sarà PES 2019, l'ultima iterazione del franchise Konami che sarà disponibile a partire dal 30 agosto. In attesa dell'uscita completa tutti gli interessati possono già provare con mano la demo.La demo permetterà di giocare le modalità ...

PES 2019 : Disponibile la DEMO su PC - PS4 e Xbox One : Konami annuncia ufficialmente la disponibilità della DEMO GRATUITA di PES 2019, Disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC Steam. Con la versione di prova è possibile utilizzare 12 squadre, tra cui Inter, Milan e Barcellona. PES 2019: Scarica la DEMO GRATIS La DEMO di PES 2019 ha un peso di 3,8 GB ed è Disponibile al download GRATUITAMENTE sulle piattaforme riportate, ricordandovi che il lancio della versione ...

SORTEGGIO UEFA EUROPA LEAGUE 2019 / l'Atalanta PESca l'Hapoel Haifa! (info streaming video e tv) : Diretta SORTEGGIO EUROPA LEAGUE streaming video e tv: si definisce il tabellone degli spareggi, che potrebbero riguardare l’Atalanta (oggi 6 agosto)(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 13:52:00 GMT)

PES 2019 con una preziosa novità : primi dettagli su Lega Turca da Konami : Per la prima volta nella storia del brand, PES 2019 presenterà sotto licenza la Lega Turca, conosciuta ufficialmente come Süper Lig nel grande calcio. Ad annunciarlo è Konami stessa proprio in questi minuti, assieme ad alcuni dettagli importanti. In particolare saranno presenti tutti e 18 i club licenziati dalla Lega Turca, ognuno con la propria divisa ufficiale, roster e statistiche aggiornate di settimana in settimana. Per chi non la ...

Scherma - Mondiali 2018. Arianna Errigo : “La sconfitta brucia - puntiamo a BudaPESt 2019” : Una sconfitta a sorpresa, contro un avversario nettamente alla portata: il Dream Team, la squadra azzurra di fioretto femminile, è stato battuta in finale ai Mondiali di Scherma in quel di Wuxi per 45-35 dagli Stati Uniti. L’Italia non è riuscita dunque a confermare il titolo: c’era davvero tanta attesa per questa prova, è arrivato un argento che lascia sicuramente l’amaro in bocca. A sottolinearlo sono anche le stesse Alice ...