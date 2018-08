Perché sempre più musulmani vanno al Meeting di Rimini?

Alzheimer : Perché quelle placche nel cervello non sono sempre collegate a demenza : ...Scoperto un "muro" ai confini del sistema solare Il mistero del satellite russo che fa su e giù Gli uomini dimagriscono prima delle donne La storia del lungo viaggio della Groenlandia Home - SCIENZA -...

Genova - il Ponte Morandi non poteva crollare. Perché le tragedie ci stupiscono sempre : di Germano Fiore Ci sono cose che non possono accadere. Un Ponte non può crollare, un aereo non può cadere, la terra non può tremare, un amore non può finire. Eppure tutto ciò accade, anzi non può non accadere se non a determinate condizioni. E cosa hanno in comune questi fenomeni apparentemente così distanti? Lo stupore. Lo stupore di chi è convinto che il destino naturale delle cose coincida con il proprio desiderio e quest’ultimo sia il ...

Il caso di Walmart spiega bene Perché i punti vendita tradizionali avranno giorni sempre più difficili : No, non si può reggere senza e-commerce. E no, i punti vendita non sono morti. La trimestrale di Walmart è la dimostrazione di quanto bene stia funzionando la sua strategia 'omni-canale'. Espressione ...

Perché ci dimentichiamo sempre il nome delle persone appena conosciute : Succede quasi sempre così. Incontriamo qualcuno, ci presentiamo, una veloce stretta di mano e dopo pochi secondi il suo nome è già andato. Perso, smarrito, caduto nel buco nero della nostra memoria da criceti. Dimenticare il nome di una persona che abbiamo appena conosciuto è quanto di più facile possa accadere nella vita di tutti i giorni. Già, lo sappiamo bene, ma la domanda è: Perché? A spiegarlo è il dottor Charan Ranganath, direttore del ...

Meghan Markle indossa sempre abiti con le tasche : ecco Perché : Per fortuna, negli ultimi anni il mondo della moda sta inserendo sempre più abiti e gonne che le includono. " Possiamo solo supporre che il lato femminista di Meghan sia probabilmente una ragione per ...

Aria condizionata - Perché le donne hanno sempre freddo? : In estate nelle giornate più calde fare a meno dell’Aria condizionata per sopravvivere alla calura diventa impossibile. In auto, in ufficio, in casa aiuta a trovare un po’ di refrigerio e a rendere più sopportabile l’afa. Eppure, spesso accade che nonostante la temperatura interna sia inferiore di una decina di gradi rispetto a quella esterna qualcuno si lamenti per il troppo freddo. Nella maggior parte dei casi si tratta di donne. «A differenza ...

FABIO ROVAZZI - MESSAGGIO D'AMORE A KARINA BEZHENAR / "Lei c'è sempre - Perché dovrei cambiarla?" : Dopo il successo di "faccio quello che voglio", FABIO ROVAZZI parla di KARINA BEZHENAR, la ragazza che gli ha rubato il cuore. Ecco le sue dolci parole e il MESSAGGIO che... (Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 20:38:00 GMT)

Perché sempre più persone trovano lavoro sulle app di incontri : Il mondo degli appuntamenti online è un ottimo 'livellatore sociale'. Danno alle persone il tempo e il modo di incontrarsi quando questo sarebbe stato praticamente impossibile. Ma sono gli stessi ...

Ferrovie dello Stato - Mazzoncini : “Lascio Perché il governo applica spoil system. In questi 3 anni i bilanci migliori di sempre” : Dopo la decisione del ministero dei Trasporti di azzerare il cda delle Ferrovie dello Stato, l’amministratore delegato uscente Renato Mazzoncini scrive ai dipendenti del gruppo rivendicando i risultati degli ultimi tre anni. “A seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system, lascio l’incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane”, scrive il manager che era Stato scelto dall’ex premier Matteo Renzi e ...

Perché inventiamo sempre nuovi problemi : Concetti come quelli di “trauma” o di “violenza” sono stati estesi fino a includere cose delle quali nessuna generazione precedente si sarebbe preoccupata. Leggi

I coupon piacciono sempre di più agli italiani : ecco perchè : Cresce in Italia sempre di più il commercio elettronico. I numeri certificano anche nel 2018 l’apprezzamento degli italiani per gli

Perché il futuro dei taxi in Italia potrebbe cambiare per sempre : “Da oggi i tassisti sono liberi di scegliere con quali e con quanti operatori lavorare e tutti i nostri passeggeri potranno avere a disposizione una flotta di taxi più ampia ed un servizio ancor più efficiente e di qualità. Operiamo in tutta Europa solo con tassisti con licenza e nel pieno rispetto delle leggi vigenti, innovando un settore storicamente tradizionale senza però stravolgerne le fondamenta. Le ...

Uomini e donne - la confessione di Sara Affi Fella sulla cicatrice : 'Ecco Perché ero sempre str***' : Ha dovuto affrontare gravi problemi di salute l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella . Ostacoli nella sua vita rimasti finora segreti, finché non ha deciso di mostrare su Instagram i segni di ...

Emma Bonino : «Non ho figli Perché non so dire per sempre» : Da militante a ministra, in politica ha ricoperto con grinta tutti i ruoli. "Ma per diventare madre ci vuole ancora più coraggio: non l'ho avuto" confessa Emma Bonino . Che, a 70 anni, combatte con la stessa energia per l'E ...