Perché i primogeniti sono più intelligenti

(Di mercoledì 22 agosto 2018) La ricerca scientifica regala una nuova analisi pronta a far discutere sulle bacheche di Facebook i fratelli. Dall’Università di Edimburgo arriva infatti la notizia che, stando a uno studio di un suo team di specialisti, imostrano maggiori capacità cognitive in virtù dei maggiori stimoli ricevuti nei loro primi mesi di vita. Per il fatto di essere soli e doversela cavare da soli con quegli sconosciuti che gli parlano davanti agli occhi oi genitori si impegnano in media di più con il primo figlio? L’ipotesi seguita dagli scienziati sarebbe piuttosto la seconda, dopo aver analizzato i dati forniti dal US Bureau of Labor Statistics e test sul quoziente intellettivo fatti proprio nel primo anno di vita su bambinie non. Stando alla ricerca i genitori, seppur guidati dalla medesima pulsione emotiva, sarebbero un po’ meno attenti con i ...