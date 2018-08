: Dopo il taglio dei vitalizi e l'air force Renzi, anche le pensioni d'oro hanno i giorni contati. Dobbiamo usare que… - dellorco85 : Dopo il taglio dei vitalizi e l'air force Renzi, anche le pensioni d'oro hanno i giorni contati. Dobbiamo usare que… - repubblica : Oggi su @repubblica?? Salve le “pensioni d’oro”: compromesso Lega-M5S sul contributo di solidarietà - Mov5Stelle : ?? Dalla parte dei cittadini, contro il Fronte dei Privilegiati: via le pensioni d'oro! Leggi qui ?? -

"La nostra proposta di legge sulled'oro ha tanti nemici potenti,che faranno di tutto per mantenere il loro privilegio ai danni dei comuni cittadini". Così il vicepremier Di. "La nostra è una legge di puro buon senso: dai 4 mila euro in su ognuno prende la pensione in base ai contributi che ha versato. Nessun privilegio per nessuno. Non faremo unfinchéd'oro e vitalizi dei deputati non saranno che un ricordo", aggiunge Di.(Di mercoledì 22 agosto 2018)