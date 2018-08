Pedala 650km per partecipare a una gara da 100km | vince e poi torna a casa in bici

gqitalia

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Kyle Messier aveva una cosa molto chiara in mente durante i cento chilometri della Big Red Gravel Run, lache si snoda nella parte rurale del Quebec. Non la fatica, non quanti chilometri mancassero. Niente di tutto questo. Kyle pensava alla pizza. E ha vinto. 31 anni, Kyle Messier racconta di avere percorso sempre inche separano Waterloo, la più piccola città dell’Ontario, dove lavora come meccanico in un negozio diclette, dalla partenza della. Alle spalle, nessuna vera esperienza di corse in, ma un anno e mezzo tra le montagne del Sud Africa in percorsi di resistenza su due ruote. Il suo allenamento non è solo fisico, racconta, ma soprattutto mentale, e l’impresa gli è riuscita grazie alla pratica della meditazione attiva, che gli permette di spezzare un lungo percorso in tappe più brevi e di concentrarsi su mete positive. “Pensavo solo are a ...