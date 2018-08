Pavimenti moderni per interni

ideegreen

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Isono immaginati come lucidi e molto brillanti, facili da pulire e difficili da rigare. Non è detto che tutti li desiderino, perché ci sono gli amanti del vintage o del design retro che magari non hanno alcuna intenzione di avere un pavimento moderno che risulterebbe del tutto in contrasto con il resto dell’arredo. (altro…)perIdee Green.