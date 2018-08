Pattinaggio di figura – a Bratislava la 1ª tappa del Junior Grand Prix

sportfair

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Da domani in Slovacchia il via al circuito internazionale di categoria. Presente anche l’Italia con Daniel Grassl tra gli uomini, Alessia Tornaghi al femminile e i fratelli Tuba tra le coppie di danza Si apre ufficialmente domani a, in Slovacchia, la stagione 2018-19 diartistico. Tre giorni di gare per la primadi, il noto e prestigiosissimo circuito internazionale di categoria che mette a confronto i più talentuosi pattinatori del mondo dai 13 ai 19 anni (fino a 21 per le coppie di artistico e di danza): al via anche l’Italia, che schiera quattro tra i suoi prospetti più interessanti. A rappresentare i colori azzurri ci saranno infatti Daniel Grassl (Young Goose Academy Egna) tra gli uomini, Alessia Tornaghi (Agorà Skating Team) tra le donne e la coppia di danza formata da Giulia Tuba e Andrea Tuba (Mezzaluna ...